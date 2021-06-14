VİTESİ BOŞALIP TATLICIYA GİREN PİKABI VİNÇ ÇIKARDI

Erzurum'da vitesi boşalan pikap yolun sağındaki tatlıcıya girdi.

Erzurum'da vitesi boşalan pikap yolun sağındaki tatlıcıya girdi. İşyerine büyük zarar veren pikap, vinçle çıkarılabildi.

Olay bugün sabah saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından yolun sağına parkedilen pikabın bir süre sonra vitesi boşaldı. Yolun dik olması nedeniyle hız alan pikap kaldırıma aşıp yolun sağ tarafında kalan Hanifi Canpolat'a ait tatlıcı dukkanına girdi. Henüz çalışmanın başlamadığı işyerinde kimsenin olmaması can kaybını önledi. İşyerine büyük zarar veren pikabı çıkarmak için vinç çağrıldı. Yarısı kaldırımda bir bölümü de işyerinin içinde olan pikap vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. İşyeri sahibi Hanifi Canpolat, "Evden henüz çıkmamıştım. Arkadaşlar işyerine aracın girdiğini söyleyince hemen geldim. Yaklaşık 20 bin liralık hasarımız var. Gelen mala gelsin, o saatlerde burada birçok insanda bulunabilirdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı