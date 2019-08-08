08.08.2019 11:30

Kaynak: DHA

ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'nde Nazmi Bildik tarafından 'Cafe Bus Vitamin' adıyla işletilen vitamin bar, turistlerin ilgisini çekiyor. Pek çok meyve ve sebzenin sıkılarak servis edildiği otobüs, görüntüsüyle de dikkat çekiyor.Tarihi Kaleiçi'nin girişinde hizmet veren Cafe Bus Vitamin Otobüsü, görüntüsüyle ilgi geçiyor. Portakal, nar, havuç, limon ve greyfurt başta olmak üzere tropik meyve ve sebzelerin sıkılarak satıldığı Cafe Bus'ın ön tarafı çeşitli meyvelerle dekore edilmiş. 30 çeşit içeceğin sunulduğu vitamin barda, tropik meyvelerden elde edilen karışımlarla 100'e yakın kokteyli tatma imkanı bulunuyor.İşletmeci Nazmi Bildik, özellikle zıt tatların ilgi gördüğünü söyledi. Klasik meyve sularının yanı sıra karpuz, kavun, ananas ve kokonatlardan oluşan karışımları sebzelerle birleştirerek farklı lezzetler ortaya çıkardığını anlatan Bildik, "Vitamin otobüsünde tamamen doğal ürünleri vatandaşla buluşturuyoruz. Burada hazırladığımız soğuk içeceklerin tadına bakanlar vazgeçemiyor. Meyve kokteyllerimizi, meyve dilimleriyle süslüyoruz. Burayı ziyaret eden her milletten insan, kokteyllerimizi tadıyor ve çok beğeniyor" dedi.Bildik, kokteyllerin fiyatının ise 6 ile 25 TL arası değiştiğini kaydetti.