"Vitamin deposu Trabzon hurmasını tüketirken miktarına dikkat edin" uyarısı

TRABZON (AA) - Zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içeren, bol lifli Trabzon hurmasının çok fazla tüketilmesi durumunda midede taşlaşmış gıda artığına dönüşebilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması önerildi.

Of Devlet Hastanesi Başhekimi, genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Şaban Uysal, AA muhabirine, halk arasında "cennet hurması" adıyla da bilinen Trabzon hurmasının adeta enerji ve vitamin deposu bir kış meyvesi olduğunu söyledi.

Tezgahlarda kasım ve aralıkta bolca görülen Trabzon hurmasının A, B, B1, B2, B3 ve C vitaminleri, çinko, demir ve kalsiyum gibi çeşitli mineralleri içerdiğini belirten Uysal, doğal şekerleri de barındırdığını aktardı.

Uysal, bu meyvenin antioksidan maddelere sahip olduğuna işaret ederek, özellikle içeriğindeki beta karotenin görme üzerine çok olumlu etkileri olduğunu, cilt kuruluğunun önüne geçerek cilt gençleşmesi sağladığını anlattı.

Bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olan beta karotenin saç sağlığı açısından faydasına dikkati çeken Uysal, meyvenin tokluk hissinden dolayı kilo verme amaçlı da kullanıldığını dile getirdi.

Uysal, bir tanesinde yaklaşık 100 kalori barındıran ve yağ oranı çok düşük olan Trabzon hurmasının bağırsak florasını düzenleyen, sindirim siteminde düzenli sindirim sağlayan önemli bir besin olduğunu dile getirdi.

Trabzon hurmasının "azı karar, çoğu zarar" mantığı ile tüketilmesini öneren Uysal, çok fazla tüketilmesinin çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uysal, şeker oranı yüksek meyveyi özellikle diyabet hastalarının dikkatli tüketmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Belki ara öğünlerde tüketmeleri gerekir. Bunun dışında çok kullanıldığı takdirde reflü şikayetleri dediğimiz mide, bağırsak sisteminde bazen tıkanıklık, şişkinlik yapabilmektedir. Bununla alakalı olarak da çok fazla tüketilmemesi gerekir." dedi.

Yorgunluk ve stresi azaltan Trabzon hurmasının günde en fazla iki tane tüketilmesini tavsiye eden Uysal, zaman zaman bu meyvenin çok fazla tüketilmesine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuranlar olduğunu ifade etti.

Uysal, meyvenin yoğun lifli yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, mide asidi ile etkileşen liflerin uzun süre atılamadığı durumlarda taşlaşmış gıda artığına dönüşebilme ihtimali bulunduğunu, bunun da bulantı, ağrı, boşaltım sisteminde sorunlar başta olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceğini vurguladı.

Yaklaşık 3 yıl önce, bir seferde çok fazla Trabzon hurması tüketen kişinin çeşitli şikayetlerle kendilerine başvurduğunu anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Bahçesinden tek seferde 1,5 kilogram kadar meyve yiyen 30 yaşlarındaki hastamız, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Tetkiklerin ardından ameliyatla midesinden 450 gram kadar iki parça taşlaşmış gıda artığı çıkarttık. Literatürde çok nadir bu tip vakalar oluşabilmektedir. O yüzden çok fazla tüketilmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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