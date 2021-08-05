Vitamin deposu narenciyede rekolte düşüşte
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Vitamin deposu narenciyede rekolte düşüşte

Vitamin deposu narenciyede rekolte düşüşte
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İklim değişikliği nedeniyle narenciye ürünlerinin Ege Bölgesindeki rekoltesi, 2021/22 sezonunda geçen sezona göre 72 bin ton gerileyerek 361 bin 478 ton olarak tahmin edildi.

İklim değişikliği nedeniyle narenciye ürünlerinin Ege Bölgesindeki rekoltesi, 2021/22 sezonunda geçen sezona göre 72 bin ton gerileyerek 361 bin 478 ton olarak tahmin edildi.

Ege Bölgesindeki narenciye rekoltesi, 2020/21 sezonunda 434 bin 116 ton olarak tahmin edilirken, 2019/20 sezonundaki narenciye rekolte tahminiyse 442 bin 349 tondu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019'da Türkiye geneli narenciye ihracatının 755 milyon dolarken, 2020'de pandemi döneminde talebin artarak ihracatın yüzde 23 ilerlediğini ve 933 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Uçak, "Geçen seneki 2 milyar 730 milyon dolarlık ihracatımızda narenciyenin payı yüzde 34. 2019'da 1 milyon 612 bin ton, 2020'de 1 milyon 802 bin ton narenciye ihraç ettik. 2020'de narenciye ihracatında 437 milyon dolarla mandarin ilk sıradaydı. 273 milyon dolarla limon, 128 milyon dolarla portakal, 95 milyon dolarla greyfurt ihraç edilen diğer ürünlerimiz. 2020'de ihracatımızdaki ilk sıradaki; Rusya'ya yüzde 31, Irak'a yüzde 40, Ukrayna'ya yüzde 10 ihracatımızı ilerletirken, Polonya, Hollanda, Birleşik Krallık'a da yüzde 54'lere varan ihracat artışları yaşadık. 2019/20 sezonunda rekolte düşüşü yüzde 2'iken, 2020/21 sezonunda yüzde 16 rekolte kaybımız var. 2018/19'da rekoltemizin 688 bin ton olduğu dönemlerimiz oldu. Makas gitgide açılıyor" dedi.

Uçak, "2021 sezonunda portakal üretiminde bir önceki yıla göre İzmir'de yüzde 13, Muğla'da yüzde 20, Aydın'da yüzde 12 ve Balıkesir'de ise yüzde 14 'e kadar bir verim kaybı tespit edildi. Satsuma mandarininde Aydın'da yüzde 18, Muğla'da yüzde 25, İzmir'de yüzde 29 ve Balıkesir'de ise yüzde 21'e kadar bir verim azalışı tespit ettik. Bunun en büyük sebebi mart ve nisan aylarındaki sıcaklık düşüşleri. Limonda ise yüzde 20, greyfurtta ise yüzde 10 civarında bir verim azalışı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünya sıralamasında portakalda 7'inci, mandarinde 3'üncü, limonda 4'üncü, greyfurtta 5'inci sırada olduğunu açıklayan Hayrettin Uçak, "Ülkemiz narenciye üretiminde ve ihracatında önemli aktörlerden biri; ancak küresel iklim değişikliğinin etkisini artık daha fazla hissediyoruz. Bu sadece narenciye değil, pek çok üründe yaşanan bir durum. Bu yıl 10-20 gün arasında bütün ürünlerde gecikme var. Mevsimlerin sıcaklık ve yağış normalleri değişiyor. 2021 yılı için kullanılacak dünya kaynaklarını Temmuz ayı itibariyle tükettik. Dünyayı korumak artık etik bir hesaplaşmadan öte, bir varoluş meselesi haline geldi" diye aktardı.

2021 rekolte tahminlerine göre; portakal 2020'de 206 bin 534 tondan 2021'de 184 bin 992 tona, mandarin 2020'de 154 bin 245 tondan 2021'de 114 bin tona, limon 2020'de 67 bin 666 tondan 2021'de 57 bin 541'e, greyfurt 5 bin 205 tondan 4 bin 492 tona geriledi. - İZMİR

Vitamin deposu narenciyede rekolte düşüşte
Vitamin deposu narenciyede rekolte düşüşte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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