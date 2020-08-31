Vitamin deposu Frenk yemişi
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Vitamin deposu Frenk yemişi

ANTALYA başta olmak üzere Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen Frenk yemişi, bir diğer adıyla 'dikenli incir', buz dolu tezgahlar içerisinde taneyle satılıyor.

Vitamin deposu Frenk yemişi
31.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:27

ANTALYA başta olmak üzere Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen Frenk yemişi, bir diğer adıyla 'dikenli incir', buz dolu tezgahlar içerisinde taneyle satılıyor. Küçüğü 2, büyüğü 3 TL'den alıcı bulan Frenk yemişi, vitamin çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Son zamanlarda dikkat çeken ürünlere bir yenisi eklendi. 'Dikenli incir', 'Hint inciri', 'Frenk inciri', 'Mısır inciri', 'babutsa', 'Kilis inciri', 'pabuç inciri', 'kaynanadili', 'kürek yemişi' gibi farklı yöresel isimlerle anılan 'dikenli incir' şifa kaynağı olarak lanse ediliyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa, yorgunluğa, kolesterolü düşürmeye, cilt ve saç bakımına faydalı etkileri olduğu iddia edilen meyvenin C vitamini deposu olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.

'SAĞLIK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR MEYVE'Oldukça lezzetli ve vitamin değeri yüksek olan Frenk yemişinin faydalarını Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kamarlı Altun anlattı. Altun, Frenk yemişinin Antalya ve çevresinde yetiştiğini belirterek, Türkiye'de gıda sanayisinde kullanımı ve tüketimin oldukça az olduğunu gördüklerini söyledi. Altun, "Sağlık açısından birçok yararlı etkilere sahip. İçindeki su oranı çok yüksek. Yapısında C vitamini, B1-B2 ve A vitaminleri bulunuyor. Aynı zamanda mineral olarak kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve fosfor da yapısında oldukça zengin. Türkiye genelinde çok bilinmeyen bir meyve. Biraz da dikenli olduğu için toplaması ve soyması zahmetli olmasından dolayı göz ardı ediliyor. Ama sağlık açısından oldukça önemli bir meyve. C vitamini oldukça yüksek. İçindeki bileşenler nedeniyle yüksek antioksidan özelliğe sahip. Bu özelliğiyle de enfeksiyonlara ve bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlü tutmak için önemli bir meyve" dedi.'FRENK YEMİŞLERİ DALLARINDA ÇÜRÜYOR'Yüksek vitamin ve mineralleriyle bağışıklık sistemini güçlendiren Frenk yemişinin tüketiminin az olmasından dolayı meyveler dallarında çürüyor. Antalya'nın çevresindeki birçok köy ve ilçede yol kenarlarında yetişen, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan büyüyen Frenk yemişinin yararını bilenler ise evlerinin bahçesine bitkiyi ekerek meyvelerinin olgunlaşmasını bekliyor. BAHÇESİNDEKİ YEMİŞLERİ TOPLAYIP ÇEVRESİNE DAĞITIYORTürkiye'de Frenk yemişinin henüz tam olarak bilinmediğini anlatan Karaöz köyü sakini çiftçi Erol Öztürk, meyvenin özelliklerini anlattı. Meyvenin tamamen doğal ve organik büyüdüğünü söyleyen Öztürk, "Bu meyvenin büyümesi için ne bir gübreye ne de başka bir şeye ihtiyaç vardır. Tamamen doğanın içinde tek başına büyüyen bir meyve. Bu meyvenin önemini bilseler meyveler dallarında çürümez. Yeterince değerlendirilmiyor ve tüketilmiyor. Dikenli olması insanları korkutuyor olabilir. Fakat özel aparatlarla toplanıyor ve soğutulduğunda muhteşem bir lezzet oluyor" diye konuştu.KENDİ BAHÇESİNDEN TOPLADIĞI FRENK YEMİŞLERİNİ SATIYORAntalya'da 17 yıldır Frenk yemişi sattığını söyleyen İsa Kenanoğlu, kendi bahçesini oluşturduğunu söyledi. Kaliteli Frenk yemişleri yetiştirdiğini ifade eden Kenanoğlu, "Frenk yemişi çok özel meyve. Soğuk tüketiliyor, eziyetli bir meyvedir ama yemesi çok keyiflidir. Orta boyları 2 TL, büyük boyları 3 TL'den satıyorum. Buz içinde muhafaza ediyorum. Sıcak yaz günlerinde insanın içini rahatlatan bir serinliğe sahip. Soğuk olarak yenmesi lezzetine lezzet katıyor" dedi.Frenk yemişini çok sevdiğini anlatan Yağmur Yüksel, "Antalya'da rahatlıkla bulabileceğiniz bir meyve. Denk geldikçe yiyorum. Çok güzel, ferahlatıcı bir tadı var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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