'Vitamin' davası başladı
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'Vitamin' davası başladı

09.02.2021 08:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:05
'Vitamin' davası başladı

Ünlü şef, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının eczanelerdeki ürünlerde kullanıldığını iddia ederek, fotoğraflarının kullanılmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Ünlü şef, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen fotoğraflarının eczanelerdeki ürünlerde kullanıldığını iddia ederek, fotoğraflarının kullanılmasının engellenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Türkmen, davalı şirketten 318 bin 600 dolar cezai şart bedeli ile 50 bin liralık manevi tazminat talep etti. Davalı şirket, sözleşmeden sonra Arda Türkmen'in fotoğraflarını kesinlikle kullanmadıklarını, aksine başka reklam yüzüne yer verdiklerini belirterek davanın reddini istedi.

Kaynak: Hürriyet

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