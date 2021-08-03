Vitali Şişov: Belaruslu kayıp aktivist Ukrayna'da parkta ölü bulundu
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Vitali Şişov: Belaruslu kayıp aktivist Ukrayna'da parkta ölü bulundu

Vitali Şişov: Belaruslu kayıp aktivist Ukrayna'da parkta ölü bulundu
BBC - Haberler | Dünya

Ukrayna'da Belarus'tan kaçanlara yardımcı olan bir grubun liderliğini yapan Vitali Şişov, evinin yakınlarında ölü bulundu.

Ülkesinden kaçanlara yardımcı olan bir grubun liderliğini yapan, kayıp Belaruslu aktivist Vitali Şişov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ölü bulundu. Ukrayna polisi cinayet şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Şişov'un ölümüne intihar süsü verilip verilmediğini araştırıyor.

Vitali Şişov dün sabah koşusuna çıkmasının ardından Kiev'deki evine dönmemişti.

Şişov'un Kiev'deki bir parkta asılı halde bulunduğu açıklandı.

Geçen yıl Belarus'u terk etti

Vitali Şişov, Belarus'tan kaçanlara yardımcı olan Ukrayna'daki Belarus Evi (BHU) adlı kuruluşun liderliğini yapıyordu.

Şişov, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'nun Ağustos 2020'de tartışmalı seçimde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından başlayan ve güvenlik kuvvetlerinin güç kullanarak bastırdığı eylemlerin ardından ülkesini terk eden çok sayıda Belarus vatandaşından biriydi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Şişov'un ölümünün "Belarus'ta yaşananlara dair kaygıları artırdığı" belirtildi ve soruşturma çağrısı yapıldı.

Daha önce de Belaruslu gazeteci Roman Protaseviç'i taşıyan Ryanair uçağı zorla Belarus'a indirilmişti.

'Tekrar tekrar uyarıldık'

Ukrayna polis, Şişov'un cep telefonunun ve kişisel eşyalarının da parkta bulunduğunu açıkladı.

Polis ayrıca, Şişov'un son birkaç haftada neler yaptığı ve tehdit edilip edilmediğini bilenlerin kendileriyle temasa geçmesini istedi.

BHU'daki meslektaşlarına göre Belaruslu aktivist, geçen yıl ülkesinden ayrılmasından bu yana, takip edildiğini düşünüyordu.

BHU'da Şişov'la çalışan Yuri Şuçuçko, Belaruslu aktivistin yüzünde izler olduğunu ve dövüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Şuşuçko, Ukrayna güvenlik güçlerinin BHU'yu tehditler konusunda uyardıklarını da belirtti ve "Dikkatli olmamız gerektiğini, Belarus KGB'sinin burada aktif olduğunu söylediler" dedi.

BHU'dan yapılan açıklamada ise "Yerel kaynaklar ve Belarus'taki arkadaşlarımız, adam kaçırma ve suikaste kadar gidebilecek provokasyonlar konusunda bizi tekrar tekrar uyardı. Vitali bu uyarılara metanet ve mizahla tepki verdi" denildi.

BBC
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