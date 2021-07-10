Vişneye verilen 2,5 TL fiyat üreticiyi memnun etmedi
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Vişneye verilen 2,5 TL fiyat üreticiyi memnun etmedi

Vişneye verilen 2,5 TL fiyat üreticiyi memnun etmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarların vişnenin kilosunu 2,5 TL'den almaya başlaması vişne üreticilerini memnun etmedi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hasat dönemi ile birlikte tüccarların vişnenin kilosunu 2,5 TL'den almaya başlaması vişne üreticilerini memnun etmedi.

Geçen yıl 2 TL fiyatla açılan vişne sezonunun bu yıl 50 kuruşluk bir artışla 2,5 liradan açılması vişne üreticilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Vişne fiyatlarının 10 yılda sadece 1 lira arttığına dikkat çeken üreticiler, "Vişnenin kilo fiyatı 2011 yılında 1,5 lira idi. Bu yıl ise 2,5 lira. Vişnede 10 yıldaki fiyat artışı sadece 1 lira. Maliyetler ve işçi ücretleri sürekli artarken vişnenin fiyatının yıllardan beri yerinde sayması yüzünden birçok vişne üreticisi ihtiyaç fazlası vişneyi toplamaktan vaz geçerek dalında çürümeye terk ediyor, ya da kökünden kesiyor. Tüccarın verdiği 2,5 lira fiyat çalıştıracağımız işçinin yevmiyesini bile karşılamaz" dediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vişneye verilen 2,5 TL fiyat üreticiyi memnun etmedi - Haberler Ekonomi
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