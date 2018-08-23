Vişneli Dondurma" Patent Yolunda

Elazığ Valiliğinin, yöresel ürünler arasında yer alan vişneli dondurmaya, coğrafi bölge işaret tescili verilmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru dondurma satışı yapan esnafı sevindirdi.

Elazığ Valiliğinin, 2007 yılında tescillenen öküzgözü üzümü ve 2016'da tescil alan Ağın leblebisinin ardından bu yıl da peynirli ekmeğe, ardından vişneli dondurma için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru, dondurma satışı yapan esnaf arasında sevinçle karşılandı.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, şeker, su ve vişne suyu ile hazırlanan vişneli dondurma özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tanıtıma katkı sağlayacak

Zübeyde Hanım Caddesi'nde dondurma dükkanı işleten Mustafa Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede mesleğini sürdürdüklerini, yıllardır iki kardeş müşterilerine vişneli dondurma yaptıklarını söyledi.

Dal, bu mesleği gelecek kuşaklara da en iyi şekilde aktaracaklarını belirterek, Valiliğin vişneli dondurmanın tescillenmesi için başvuruda bulunmasının sevindirici olduğunu, bunun vişneli dondurmanın tanıtılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu dondurma çeşidinin Elazığ'a özgü bir lezzet olduğunu dile getiren Dal, yapılan başvurunun Elazığlılar için gurur verici bir gelişme olduğunu, başvurunun olumlu sonuçlanmasını umut ettiğini aktardı.

Katkı maddesiz yapılıyor

Vişneli dondurmanın çok sevildiğini ifade eden Dal, "Vişneli dondurmamız çok seviliyor, en büyük etken doğal oluşu ve hiçbir katkı maddesinin bulunmaması. Yaz aylarında Elazığlıların ve çevre illerin vazgeçilmezi oluyor. Diğer dondurma çeşitlerimize göre serinletici bir özelliği var. Doğal ve ekşi oluşu daha çok dikkati çekiyor." dedi.

Vişneli dondurmanın, şeker, su ve vişne suyundan hazırladıklarını, vişneyi köylülerden alarak depoladıklarını bildiren Dal, temiz bir şekilde yıkayıp suyunu çıkardıktan sonra şeker ve su karıştırarak vişneli dondurmayı hazırladıklarını bildirdi.

Dal, dondurmayı sadece Elazığ'da satmadıklarını, şoklayarak 76 saat erimeden sipariş verilen her yere gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Yoğun talep var

Dondurma satışı yapan Veysel Aslan da vişneli dondurmanın Elazığ'a özgü bir ürün olduğunu belirtti.

Elazığ'da yapılan vişneli dondurmanın tadını başka bir yerde bulunamayacağını anlatan Aslan, "Yıllardır bu mesleği yapıyorum. Atalarımızdan bize kalan bir meslek. Kahramanmaraş dondurma diyarıdır. Fakat vişneli dondurmayı orada bulamazsınız. Bulunsa bile bu tadı yakalayamazsınız. Vişneli dondurmanın tescillenmesi için yapılan başvuru bizi çok mutlu etti. Bunun tescilleneceğinden de çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vişne dondurmasına azımsanmayacak kadar büyük bir talep olduğunu ifade eden Aslan, bu ürünün biran önce tescillenmesini istediklerini anlattı.

Dünyaya tanıtılması isteniyor

Dondurma satışı yapan 40 yaşındaki Bayram Aslan ise 10 yaşında bu işe başladığını, halen sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Vişneli dondurmanın tüm dünyaya tanıtılmasını istediklerini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Dondurmacılık yapmaktan son derece mutluyum. Vişneli dondurma Elazığ'da çok meşhur. Eğer vişneli dondurma tescillenirse Elazığ için çok güzel olacak. Bu dondurmayı Türkiye'nin geneline yaymak istiyoruz. Bunun için Valilik gerekli çalışmaları başlatmış, bu da bizi heyecanlandırıyor."

Vatandaşlardan Mehtap Arda, Bursa'da yaşadığını, Elazığ'a her gelişinde vişneli dondurma yediğini dile getirdi.

Vişneli dondurmayı Bursa'ya da götüreceğini kaydeden Arda, "Vişneli dondurma için patent çalışması olduğunu duydum ve çok mutlu oldum. Bu dondurmayı başka hiçbir yerde bulamıyorum. Çok özel bir lezzet, mutlaka herkesin bunu tatmasını istiyorum." diye konuştu.