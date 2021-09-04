Vişne reçeline çubuk tarçın, patlıcana karanfil yakışır

ACI BİBER REÇELİAlavya Otel'in şefi Hüseyin Pancar'dan...NE LAZIM?12 adet şili biber 4-5 adet kapya biber3.5 su bardağı toz şeker 2 su bardağı elma sirkesi 4 adet kırmızı elmaNASIL YAPARIM?Kapya ve şili biberleri küp küp doğrayıp bir tencereye koyun, toz şeker ve sirkeyi ilave edin.

ACI BİBER REÇELİ

Alavya Otel'in şefi Hüseyin Pancar'dan...

NE LAZIM?

12 adet şili biber 4-5 adet kapya biber

3.5 su bardağı toz şeker 2 su bardağı elma sirkesi 4 adet kırmızı elma

NASIL YAPARIM?

Kapya ve şili biberleri küp küp doğrayıp bir tencereye koyun, toz şeker ve sirkeyi ilave edin. Ardından içine dörde böldüğünüz elmaları atın.

Orta ateşte kontrollü bir şekilde kaynamaya bırakın. Burada amaç çekirdeğindeki pektini kullanmak. Elmayı bu nedenle katıyoruz.

Reçel bir taşım kaynayınca elmaları içinden alın.

Kıvam aldıktan sonra biberleri kontrol edip isterseniz mutfak robotundan da geçirebilirsiniz.

Dilediğiniz kıvamda tüketebilirsiniz.

Sabah kahvaltılarına, et yemeklerine, peynir tabaklarına çok yakışan bir lezzet.

DOMATES REÇELİ

Bozcadalı Antula Arvanitoğlu'ndan...

NE LAZIM?

Reçellik 25-27 adet domates (Domatesler aynı boyda, sivri ve küçük olmalı) ? 1 kg toz şeker ? 1 tatlı kaşığı limontuzu ? 1 paket vanilya

Bir avuç çiğ badem

NASIL YAPARIM?

Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun, alt kısımlarını kürdanla delip hafif sıkarak çekirdeklerini çıkarın. ? Hazırlanmış kireçli suda domatesleri en az 1 saat bekletip yıkadıktan sonra tencereye alın.

Üzerlerini örtecek kadar su ilave edip hafif yumuşayana kadar kaynatın.

Ateşten alıp suyunu süzün ve domatesleri yıkayarak kalan kireçleri temizleyin.

Domatesler ılınınca, sıkarak içlerinde kalan tohumları çıkarın. Kabukları soyulmuş çiğ bademleri domateslerin dip tarafından içine yerleştirin.

Su ve şeker ilavesiyle şerbeti kaynadıktan sonra domates ve vanilyayı ilave edin.

Reçel kıvamına gelince limontuzunu ekleyip 1-2 dakika sonra altını kapatın.

ZEYTİN REÇELİ

Lokanta 1741'in şefi Durukan Özgen'den...

NE LAZIM?

1 kg yeşil iri salamura zeytin 1 kg şeker

1/2 limonun suyu 1 portakalın suyu ve kabukları 5-6 adet karanfil

NASIL YAPARIM?

Zeytinleri suda 10 dakika haşlayarak acısını çıkarın ve süzün.

Bu işlemi bir daha yapın ve zeytinleri sudan arındırın.

Daha derin bir tencereye zeytinleri koyun. Şeker, limon suyu, portakal suyu ve karanfilleri ekleyerek 10 dakika kısık ateşte pişirin.

Reçelinizi bir gün beklettikten sonra servis edin.

CEVİZ VE PATLICAN REÇELLERİ

Berk&Buket Tatlıcılık'ın sahibi Ayhan Baklavacı'dan

NE LAZIM?

100 ceviz

3 kilo şeker

1 tatlı kaşığı öğütülmüş karanfil

1-2 damla limon suyu

5 litre su

Bir tutam kireç tozu

NASIL YAPARIM?

Taze cevizleri soyun, dört gün suda bekletin.

Beşinci gün cevizlerin suyunu gün içinde birkaç defa değiştirin. Cevizleri daha sonra kireç eklediğiniz suya koyun, bir gün bekletin. Kireç suyundan aldığınız cevizleri yıkayın, 5 litre suda haşlayın.

Şerbet hazırlayıp soğutun. Cevizleri şerbette bir gün bekletin, ertesi gün süzün. Yeniden şerbet kaynatıp cevizleri tekrar şerbete ekleyin, bu işlemi üç gün tekrar edin. Dördüncü gün cevizleri şekerli suyla kaynatarak karanfili ilave edin.

Şekerlenmeyi önlemek için limon suyu ekleyip karıştırın.

NE LAZIM?

1 kg patlıcan (Küçük güz patlıcanları olsun)

1 kg şeker

1 çay kaşığı öğütülmüş karanfil

1 tutam kireç tozu

1 litre su

NASIL YAPARIM?

Patlıcanları soyun, kireçli suda bir gün bekletin. Ertesi gün iyice yıkayın, sonra da haşlayın. Derin bir tencereye şeker ve suyu koyun. Patlıcanları sıkıp suyunu aldıktan sonra bu karışımın içine koyup kaynatın. Yoğunlaşıncaya kadar karıştırın.

Kıvam aldığında karanfili ekleyin. Bir süre daha pişirdikten sonra altını kapatın.

KIRMIZI ERİK REÇELİ

'Reçel Deyip Geçme' kitabının yazarı Sema Temizkan'dan...

NE LAZIM?

1 kilo mürdüm veya anjelik erik

1 kilo toz şeker

1/2 limon suyu

5-6 adet kakule

1 adet tarçın çubuğu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı

NASIL YAPARIM?

Yıkanmış erikleri ortadan ikiye ayırın, çekirdeklerini ayıklayıp buharda 3-4 dakika pişirin.

1 kilo şekere 2 su bardağı kaynamış su ilave edin, şerbeti kaynatın. Şerbet kıvamını alınca buharda pişen erikleri katın.

Reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatın, limon suyu ekleyip karıştırın. Tereyağı ilave edip ateşi söndürün.

PÜF NOKTASI: Dış kabukları ayıklanmış 5-6 adet kakule reçelin aromasını daha lezzetli hale getirecektir.

TURUNÇ KABUĞU REÇELİ

NE LAZIM?

6-7 turunç

1 kilo şeker

Limontuzu

1 tatlı kaşığı limon suyu

NASIL YAPARIM?

Turunç kabuklarının üst kısmını rendeleyin. Kabuğunu meyvesinden ayıracak şekilde, kalın ve uzun şeritler halinde soyun.

Dikiş iğnesine uzun bir ip geçirin. Kabuk dilimlerini bir ucundan tutup yuvarlayın, ipe geçirin. Dizme işi bitince, ipin iki ucunu birbirine bağlayın. Bunu soğuk su dolu bir kaseye yerleştirin. Suyunu birkaç kez değiştirerek bir gün bekletin. Sonra tencereye alın, üzerini suyla doldurun. 30-35 dakika haşlayın, suyunu dökün. Tekrar su doldurun, suyu birkaç kez değiştirin. Son olarak sudan çıkarıp bir havluyla hafifçe bastırarak fazla suyu çektirin.

Tencerede 5-6 bardak suyla şekeri karıştırın. Kabukları tencereye koyun, şeker koyulaşıncaya kadar pişirin. Limontuzu veya limın suyunu ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp soğumaya bırakın. İpi kesin ve reçel dilimlerini çatalla çekin.

PÜF NOKTASI: Bu reçeli yapmanın en meşakkatli yanı kabukları rendelemek ve iplere dizmek. Hiç ipe dizilmemiş halini de yaptık. Aynı reçel, sadece görünümü farklı.

VİŞNE REÇELİ Şef ArdaTürkmen'den...

NE LAZIM?

1/2 kilo vişne

1/2 kilo şeker

1-2 damla limon

1 adet çubuk tarçın

NASIL YAPARIM?

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp tencereye alın. Toz şekeri ilave edip 30 dakika bekletin.

Daha sonra ocağa alın, çubuk tarçını da ilave edin. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kısık ateşte pişirmeye başlayın. Üst kısımda oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla alın. Kıvamını bulan reçeli ocaktan almadan önce çubuk tarçınları içinden çıkarın, limon suyunu ilave edip 3-4 dakika daha kaynatın.

Kaynak: Hürriyet