Visitzonguldak hizmete alındı

Zonguldak'ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve etkin tanıtımını yapmak üzere hazırlanan visitzonguldak.com internet sitesi hizmete alındı.

Zonguldak'ın turizm değerlerini ön plana çıkarmak ve etkin tanıtımını yapmak üzere hazırlanan visitzonguldak.com internet sitesi hizmete alındı.

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda yürütülen turizm odaklı çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Yerel paydaşların da desteğiyle kısa süre içinde tasarlanan ve yayına alınan visitzonguldak.com internet sitesi aracılığıyla kente ait turizm ögelerinin aktif ve güncel tanıtımının yapılması ve geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

@tabiatiylabatikaradeniz ve @visit_zonguldak isimli sosyal medya hesaplarıyla da desteklenen internet sitesinde, Zonguldak'ı tanıtmak ve Zonguldak'a gelmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacı olan her türlü bilgi sağlanması ve yönlendirmesi yapıldı. Bu kapsamda; Zonguldak'a nasıl gelinir, nerede kalınır, neler yenir, neler yapılır gibi menülerle ilimize gelecek misafirler için bir rehber oluşturuldu. İnternet sitesinde ayrıca, kıyı alanları, doğal alanlar, spor aktiviteleri, lezzet durakları, tarihi-kültürel alanlar, müzeler, gözlem noktaları, endüstri mirası, aktiviteler, ulaşım gibi menülerle de ziyaretçilere yönlendirici bilgiler verildi.

Turistlerin Zonguldak'tan en yüksek memnuniyeti sağlamaları amacıyla harita destekli gezi ve eğlence rotaları oluşturuldu. Ayrıca var olan destinasyonlar üzerinden kendi rotalarını oluşturmalarına da imkan sağlandı. Ayrıca, kente ilişkin turizm konusunda fikri olan ve bu düşüncesini paylaşmak isteyenler için "Bir Fikrim Var" butonundan doğrudan Zonguldak Turizm Tanıtım Çalışma Grubu'na ulaşmaları sağlandı.

Söz konusu internet sitesi, 20 Nisan Salı günü yapılacak olan Turizm Haftası Etkinlikleri dördüncü oturumunda kamuoyuna tanıtılacak. Ayrıca, İnternet sitesinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla yabancı dilde (İngilizce) hizmete alınması için de ön çalışmalar yapımı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı