Vision Strikers Zest'in kadro ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Vision Strikers VALORANT oyuncu Zest'in sağlık durumu sebebi ile bir süre oynamayacağını söyledi!

Kore Merkezli espor organizasyonu Vision Strikers Zest'in kadro ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Takım VALORANT oyuncusunun kadro durumu hakkında Zest'in izin aldığını ve uzun bir süre kadroda yer almayacağını söyledi.

Başarılı takım yaptığı açıklamada oyuncunun hala takım bünyesinde olduğunu ve iyileşme sürecinde de ona her türlü desteğin verileceği belirtildi.

Kore Challengers ve resmi olmayan VALORANT turnuvalarını kasıp kavuran başarılı takım Zest'in yokluğunda 2 hafta önce transfer ettikleri Kim "Lakia" Jong-min'yı kadroya dahil edebilir. 'ının da şampiyonu olan takımın VALORANT turnuvalarında elde ettikleri başarılar ve para ödüllerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros