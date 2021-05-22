Vision Strikers VALORANT ekibi "BuZz" ve "babo"yu transfer etti
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Vision Strikers VALORANT ekibi "BuZz" ve "babo"yu transfer etti

Vision Strikers VALORANT ekibi 'BuZz' ve 'babo'yu transfer etti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ekip 2 Jett oyuncusunu kadrosuna ekledi.

Vision Strikers ekibi geçtiğimiz hafta takımın 33 yaşındaki kaptanı Kim "glow" Min-soo ile yollarını ayırmıştı. Transfer yapması beklenilen takım 2 oyuncuyu kadrosuna ekledi. Ayrıca "babo" nickini "MaKo" olarak değişti.

"BuZz" ve "MaKo", Kuzey Kore'de Jett ajanı ile tanınmış iki profesyonel oyuncu. BuZz eski takımı Rio Company ve Cloud9 Korea takımlarında Jett ve Raze ajanları ile takımına liderlik etti. MaKo ise TUBEPLE Gaming takımında Jett, Raze ve Sage ajanları ile oynadı. VALORANT arenasına 7 kişilik kadro ile giren ekip fazladan oyuncuyla ilk kez oynamayacak.

Ekip Kore Challengers finalinde NUTURN'e 2-0 kaybettikten sonra VALORANT Masters Reykjavik etkinliğine gitme hayallerini suya düşürdü. VS, Kore'de şampiyon olup Almanya'da yapılacak olan VALORANT Champions Tour 2021: Stage 3 Masters'da kendisini göstermeyi istiyor.

Vision Strikers Güncel Kadrosu:

Kim "stax" Gu-taek

Goo "Rb" Sang-Min (???)

Lee "k1Ng" Seung-won

Kim "Zest" Ki-seok

Yu "BuZz" Byung-chul (???)

Kim "MaKo" Myeong-gwan

Koçlar

Pyeon "termi" Seon-ho (Baş Koç)

Kwon "Argency" Soon-woo (Koç)

Kaynak: Playerbros

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