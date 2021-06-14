Vision Strikers'ın eski oyuncusu "glow" koç olarak geri dönüyor!
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Vision Strikers'ın eski oyuncusu "glow" koç olarak geri dönüyor!

Vision Strikers'ın eski oyuncusu 'glow' koç olarak geri dönüyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Güney Koreli FPS efsanesi "glow" geri dönüyor!

Vision Strikers halihazırda bulunan koç kadrosunu genişletiyor. Pyeon "termi" Seon-ho ve Kwon "Argency" Soon-woo'nun yanına Kim "glow" Min-soo'yu koç olarak dahil etti.

Vision Striker'ın Kore'nin 2. Aşama Challengers yarı finalinde NUTURN'a düşmesinden sonra, glow emekli olduğunu açıkladı. "Bence emekli olmam için doğru zaman", demişti. glow, emeklilik zamanında rekabetçi FPS sahnesine geri dönme ihtiyacı hissederek, "Takımda kıdemliyken zaten biraz koçluk yaptığımı hissettim ve yapmaktan zevk aldığım şeye devam etmek istiyorum" dedi.

glow, profesyonel CS: GO'da birkaç yıl geçirdikten sonra Haziran 2020'de ekibin geri kalanıyla birlikte organizasyona katıldı . O zamandan beri bölgelerindeki Valorant turnuvalarında zirveye tırmandılar ve benzeri görülmemiş bir 102 galibiyet serisi kaydettiler. 33 yaşındaki oyuncu Vision Strikes takımın en yaşlı oyuncusuydu. Ekibin geri kalan oyuncularının yaşları 19-21 arasında yer alıyor. Glow, 13 yıllık kariyerinde 100'den fazla etkinlikte sahneye çıktı ve 30'dan fazla şampiyonluk elde etti.

Vision Strikers'ın aktif kadrosu:

Kim "stax" Gu-taek

Goo "Rb" Sang-Min

Lee "k1Ng" Seung-won

Kim "Zest" Ki-seok

Yu "BuZz" Byung-chul

Kim "MaKo" Myeong Gwan

Vision Strikers'ın teknik kadrosu:

Pyeon "termi" Seon-ho (Baş Koç)

Kim "glow" Min-soo (Koç)

Kwon "Argency" Soon-woo (Koç)

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Kaynak: Playerbros

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