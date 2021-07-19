Vişegrad ülkeleri, Litvanya'ya sığınmacı konusunda destek verecek

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4), Belarus'tan gelen sığınmacı akınına karşı Litvanya'ya destek verme kararı aldı.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4), Belarus'tan gelen sığınmacı akınına karşı Litvanya'ya destek verme kararı aldı.

Macaristan'ın Komarom kentinde bir araya gelen V4 dışişleri bakanları, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, V4 ülkelerinin, Belarus'tan Litvanya'ya gelen göçü durdurmak için Litvanya'ya destek verme konusunda mutabakata vardığını söyledi.

V4'ün Litvanya'ya hem insan kaynağı hem de teknik ekipman desteği sağlayacağını belirten Szijjarto, yardım hakkındaki detayların gelecek günlerde netleşeceğini kaydetti.

Szijjarto, "Litvanyalı dostlarımızın da Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırını koruyabilmeleri için ortak ve koordineli bir Vişegrad yardımı olacak." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Litvanya'nın V4 ülkelerinden ayrı ayrı yardım talep ettiğini, V4'ün ise bu talebe olumlu cevap verdiğini aktardı.

Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok ve Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jan Kohout da ülkelerinin Litvanya'yı desteklediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz