Vişegrad ülkeleri, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vişegrad ülkeleri, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi

Vişegrad Dörtlüsü olarak adlandırılan Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın başbakanları, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılması çağrısında bulundu.

Vişegrad ülkeleri, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi
11.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:44

Vişegrad Dörtlüsü olarak adlandırılan Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'nın başbakanları, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılması çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Igor Motavic, Polonya'nın Lublin kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere komşu ülke Belarus'ta son haftalarda yaşananları görüşmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Polonya Başbakanı Morawiecki, "Belarus halkının kendi başına ve egemen bir şekilde kaderini ve geleceğini belirleyebilmesi için Belarus'ta özgür seçimler yapılması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

Siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı

Moraviecki, Belarus'ta göstericilere yönelik uygulanan orantısız tutuma tepki gösterdiklerini belirterek, "Özellikle, tüm siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Vişegrad ülkelerinin Belarusla ekonomik ilişkileri geliştirme hususunda çalışmalar yürüteceğini kaydeden Moraviecki, Vişegrad Dörtlüsü olarak bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu toplantısında bu ülkeye yönelik bir ekonomi paketi ve Belarusluların AB'ye vizesiz girebilmeleri önerisinde bulunacaklarını ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da ülkesinin, Polonya'nın Belarus'taki girişimlerini desteklediğini dile getirdi.

Orban, "Demokrasi önemli, insan hakları önemli ama sadece bunları istemek yeterli değil. Bir stratejik yaklaşım gerekiyor ve bugün Polonya'nın teklifi de bunu hedefliyor." şeklinde konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, hafta ortasında yaptığı açıklamada, Belarus'ta demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren gruplara destek olacaklarını söylemişti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Deniz Seki Ferhat Göçer
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Vişegrad ülkeleri, Belarus'ta seçimlerin özgürce yapılmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 20:48:32. #1.14#
title