Vişegrad Grubu, AB liderlerine Belarus için "Marshall Planı" önerecek
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Vişegrad Grubu, AB liderlerine Belarus için "Marshall Planı" önerecek

Polonya Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk, Vişegrad Grubu olarak Belarus'taki siyasi krizin çözümü amacıyla AB liderlerine Belarus için "Marshall Planı" önerisinde bulunacaklarını açıkladı.

Vişegrad Grubu, AB liderlerine Belarus için
15.09.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:30

Polonya Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk, Vişegrad Grubu olarak Belarus'taki siyasi krizin çözümü amacıyla AB liderlerine Belarus için "Marshall Planı" önerisinde bulunacaklarını açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya parlamentosunda grubu bulunan partilerin temsilcileriyle biraraya gelerek Belarus'taki durumu görüştü. Üç saat süren toplantının ardından Polonya Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk yaptığı açıklamada, en yakın sürede gerçekleşecek Avrupa Birliği (AB) liderleri toplantısında Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Vişegrad Grubu adına "Belarus için Marshall Planı" önerisinde bulunacağını söyledi. Toplantının çok verimli geçtiğini belirten Michal Dworczyk, Başbakan Morawiecki'nin Polonya'nın uluslararası forumda Belarus'a ilişkin şu ana kadarki faaliyetlerini ve hükumetin önümüzdeki günlerde uluslararası arenada bu konuda atacağı adımları takdim ettiğini ifade etti. Belarus'taki durumun 16-17 Eylül tarihlerinde Litvanya'da gerçekleşecek Polonya-Litvanya Hükumetler Arası Konsültasyon Toplantısı'nda da ele alınacağını aktaran Dworczyk, kimi AB üyesi ülkelerini Belarus'taki kriz karşısında yeterince empati yapmamakla suçladı. "Maalesef gerçek şu ki AB'deki ülkelerin hepsi Polonya, Baltık ülkeleri ve bölgemizdeki diğer ülkelerin gösterdiği empatiyi göstermemekte" ifadelerini kullanan Dworczyk, Polonya Başbakanı Morawiecki'nin en yakın AB liderleri toplantısında Vişegrad Grubu adına Marshall Planı önerisinde bulunacağını kaydetti. Dworczyk "Temelde bir dizi ekonomik faaliyeti içerecek öneri ve proje olan bu plan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dürüst ve adil şekilde tekrarlanmasını da içeriyor. Bu Belarus için istikrar fonu oluşturulmasını, bir dizi başka finans mekanizmalarından faydalanılmasını da içeren bir yol haritası önerisidir. Son Vişegrad Grubu toplantısında Başbakan Morawiecki, Grup adına bu planı AB liderlerine takdim etmekle yetkilendirildi" şeklinde konuştu.

Vişegarad Grubu, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çekya'nın kendi aralarında askeri ve ekonomik işbirliği yürütmek ve de Avrupa'yla entegrasyonunu sağlamak amacıyla 1991 yılında kuruldu. Marshall Planı ise ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nin komünizm propagandasının etkisini azaltmak amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, 16 Avrupa ülkesine sağladığı ekonomik yardım paketine verilen ad.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protestolar başlamıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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