Visca ve Aleksic takımın yarısından fazlası Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Turuncu lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASIŞampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir'de kart cezalısı olan üç isim de kadroya geri dönüyor. Ligin 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Danijel Aleksic şans verilmesi halinde formasına kavuşacak. Özellikle Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik katkı sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.BAŞAKŞEHİR EVİNDE DE LİDERSüper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.EPUREANU CEZALI, CRİVELLİ SINIRDAMedipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi tek eksik Alexandru Epureanu. Sarı kart cezalısı olan tecrübeli stoperin yerine ise Carlos Ponck'un forma giymesi bekleniyor. Turuncu lacivertli takımda Enzo Crivelli ise sarı kart ceza sınırında. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir hafta sonra oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

- Başakşehir

Kaynak: DHA