Visca Transferinde Flaş Gelişme!

Visca, artık Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirtmiş, bu doğrultuda da Trabzonspor devreye girmişti.



Ancak ilerleyen süreçte Başakşehir'in talep ettiği astronomik rakamlar sebebiyle Bordo-Mavililer transferi askıya almıştı.



Artık bu konunun tamamen kapandığı düşünülürken, Bosnalı futbolcunun Başakşehir yönetimine yaptığı, "Size hiçbir problem çıkarmadım. Trabzonspor beni, ben de Trabzonspor'u istiyorum. Lütfen kolaylık yapın" çağrısı transfer defterini tekrar açtı.



Karadeniz ekibinin başkanı Muharrem Usta, dün İstanbul'da hem Visca hem de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Transferde en olumlu adımların atıldığı bu görüşmelerin bu hafta ortasına kadar imzaya dönüşmesi bekleniyor.



MEDEL HABER VERECEK



Tatilde olan Medel'in Trabzonspor'a verdiği süre bu hafta başında dolacak. Konfederasyon Kupası sonrasında tatile çıkan Şilili oyuncunun kararına göre Bordo-Mavililer'in yol haritası şekillenecek. Teknik direktör Ersun Yanal, hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayabildiği için Inter'in deneyimli ismini istiyor.



TAŞÇI LiSTEDEN DÜŞMÜYOR



Medel'de olası bir son dakika pürüzü sebebiyle Serdar Taşçı, stoper listesinden hiç düşmüyor. Spartak Moskova'nın son dakikada yaptığı, "Sözleşme uzatalım" teklifi yüzünden aklı karışan deneyimli savunmacıyla dirsek temasının korunduğu ifade edildi.



Kaynak: Fanatık