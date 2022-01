Visca, resmen Trabzonspor'da

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca, resmen Trabzonsporlu oldu. Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, Bosna-Hersekli oyuncuya bugüne kadar kulübe kattıkları için teşekkür ederken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da önemli bir transfer imza attıklarını belirtti. Visca ise bu transferden dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Medipol Başakşehir formasını yaklaşık 11 senedir terleten Edin Visca, Trabzonspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki oyucunun transferi konusunda kesin mutabakata varılmasının ardından da Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Visca, Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: "Visca buraya çok şey verdi"

"Yaklaşık iki aydır Ahmet Başkan'la görüşüyoruz" diyerek sözlerine başlayan Göksel Gümüşdağ, "Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık ama Ahmet Başkan çok daha istekli ve arzuluydu Visca noktasında. Onunla görüşmeleri iki aydır sürdürmeye devam ediyoruz, bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum, çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Başakşehir Futbol kulübü bir şirket, burayı sürdürülebilir kılmak için her zaman Başakşehir'in menfaatlerini öne koymakla birlikte, bu transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere, Abdullah Avcı, bu kulübün uzun yılar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Visca'nın öğretmeni, bunlar da Trabzon'a gidiş yolunda pozitif etkenlerdi. Visca'ya sorduğumuzda o da bana yardımcı olursanız sevinirim başkanım dedi. Ben de Visca ile ilgili nihai kararı bugün vermiş olduk. Visca sadece bu sene istenmedi, gerek yurt içinden gerek yurt dışından hepinizin malumu yaklaşık 6-7 senedir ligin asist ve gol krallığı ve istikrarı noktasında önde olmuş bir oyuncu. Buraya çok şey verdi. Bu kulübün adeta sembollerinden biri, ona bu kulübe yaşattığı, verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da çok büyük katkılar sağlayacaktır, kat kat başarılar nasip olacaktır. Biz onunla şampiyonluklar, kupa finalleri, Avrupa, Şampiyonlar Ligi'ni hepsini yaşadık, bu başarılarda en önemli unsurlardan biri Edin Visca'ydı. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum, Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok büyük başarılara imza atar" ifadelerini kullandı.

"Trabzon camiasına hayırlı olsun"

Transferde emeği geçenlere de teşekkür eden Gümüşdağ, "Özellikle iki ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik. İki aydır bu transfer neden bitti diyorsanız; Trabzon çok istekliydi, başkan çok arzuluydu. Başta Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, bizim tarafta da Ömer Ayvacı başta olmak üzere Mustafa Eröğüt ve Mustafa Saral. Bunlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Trabzon camiasına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Yeni yeni Visca'ları bulmamız gerek"

Visca'nın yerine bir transfer yapacaklarını da sözlerine ekleyen turuncu-lacivertlilerin başkanı, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri, biz de üç kaptan var. Mahmut, Epureanu ve takımın hepsi bu ailenin bir parçası. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabi ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız" diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: "Hocamızın çok istediği bir transferdi"

Teknik Direktör Abdullah Avcı v camianın çok istediği bir transfere imza attıklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Tabii bu transferle alakalı olarak çok şey yazıldı, çizildi. Ama bugün şu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bu transfer bize her türlü kolaylığı sağlayan değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ beyefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu 3.5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin yakından tanıdığı, hocamızın çok istediği, camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Ekonomik anlamda namütenahi şartları olan bir kulüp değiliz. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının, büyük bir camianın ekonomik haklarını daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple berabere gelebileceğimiz en son noktaya geldik, el sıkıştık. Visca'yla da anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek istiyorum ve kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Doğru, 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir'i de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza vermiş oldukları emekten dolayı da Başakşehir Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok"

Özellikle son 1.5 yıldır maddi, idari ve teknik konularda sistemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Ağaoğlu, "Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir oyuncu. Biz yarının hesabını yapmıyoruz, hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünü ne yarını, yarından sonraki günü. Çünkü Trabzon camiası ilginç bir camiadır. Her zaman başarı ister, başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sabır kelimesinin Samsun'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmediği bir şehir. Onun için son 1.5 yıldır çok sistemli, planlı ve programı çalışma yürütüyoruz. Ama özellikle yapmış olduğumuz transferlerin ileriye dönük, bütün hesabı kitabı en ince ayrıntısına kadar yapmış olduğumuz transferlerdir. Bugün gelmiş olduğumuz nokta şu; sportif, ekonomik ve idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde bu noktaya geldik. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solumda görmüş olduğunu kardeşimiz de (Visca) bize o anlamda katkıda bulunacak. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Ben kendisine hoş geldin diyorum" değerlendirmesini yaptı.

Visca'nın Trabzon'a gelişi

Edin Visca'nın Trabzon kentine gelişiyle ilgili bilgiler de veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Yarın sabah 09.40 uçağıyla Edin ve menajeri Hadis bir de Nedim üçü birlikte Trabzon'a gidiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra oyuncuyla olan sözleşmeyi imzalayıp herhalde yarın akşam antrenmana bile çıkar diye düşünüyorum" dedi.

"Trabzonspor Futbol Takımı bir aile"

Trabzonspor Futbol Takımı'nı 'aile' olarak tanımlayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"O ailede şu an hizmet eden, yeni katılan, katılacak olan her oyuncu bizim için çok değerli. Netice itibariyle o yapının bir parçası veya o saat gibi işleyen makinanın önemli bir dişlisi. Bizim için her oyuncunun değeri çok büyük. Futbol 11 kişiyle sadece sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda bunun kulübesi, hocası, teknik heyeti, oyuncu kadrosu, altyapısı bütün bunların bir araya getirip bütün olarak düşündüğünüzde zaten yapı ortaya çıkıyor"

Visca: "Şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum"

Birkaç yıldır çok transfer teklifi aldığını ama kendisini en çok isteyen kulübün Trabzonspor olduğu ifade eden Edin Visca, "Bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugüne geldik. Çok heyecanlıyım. Başkan (Göksel Gümüşdağ), benim babam gibi. Öncelikle ona teşekkür ediyorum bana izin verdiği için. Uzun zaman oturduk, konuştuk. Bana çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Ahmet başkana da teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım ama mutluyum ve Trabzonspor'a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Burada çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Ayrılmak kolay değil. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız" diye konuştu.

"Taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim"

Bordo-mavili formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığına vurgu yapan Visca, şunları söyledi:

"Trabzonspor camiası beni yıllardan beri istiyor. Çok yakın hissediyorum. Yarın da imzadan sonra taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız."

"Abdullah Avcı, benim öğretmenim"

Transfer sürecinden bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüştüklerini de aktaran tecrübeli futbolcu, "Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca, ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada" şeklinde konuştu. - İSTANBUL