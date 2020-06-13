Visca gollerine devam ediyor Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor'a karşı penaltıdan attığı gole bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15. golüne ulaşmış oldu.

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor'a karşı penaltıdan attığı gole bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15. golüne ulaşmış oldu. Süper Lig'in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir'de ikinci golü yıldız futbolcusu Edin Visca kaydetti. Maçın 80. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın ters tarafından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 30 yaşındaki futbolcu böylece ligde 9., toplamda da 15. golünü kaydetmiş oldu. Visca'nın bu sezon 12 de asisti bulunuyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, son dakikalarda yerini Robinho'ya bıraktı. - İSTANBUL Kaynak: İHA