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Visca, Galatasaray'a karşı gol orucunu bozmak istiyor

Visca, Galatasaray'a karşı gol orucunu bozmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Edin Visca, sarı-kırmızılı takıma karşı gol orucunu bozmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Edin Visca, sarı-kırmızılı takıma karşı gol orucunu bozmak istiyor. Visca, Galatasaray filelerine son gollerini 2015-2016 sezonunda atmıştı.

M.Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesinin ardından ligde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak dördüncü sıraya yükselen turuncu-lacivertliler, bu performansını sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek istiyor. Özellikle Belözoğlu döneminde daha fazla hücumu düşünen bir takım haline bürünen ve gol yollarında daha etkili olan Başakşehir'in, yarın Galatasaray karşısında en büyük kozlarından biri de Bosna-Hersekli futbolcu Visca olacak.

Geride kalan 16 haftada 3 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan, Süper Lig'in asist kralı unvanını da elinde bulunduran başarılı oyuncu, Galatasaray'a karşı ise uzun süredir sessiz. Sarı-kırmızılı ağları son olarak 2015 2016 sezonunda, 6 Mart 2016 günü 3-3 beraber sonuçlanan müsabakada 2 defa sarsan 31 yaşındaki futbolcu, o günden sonra ligde oynanan 10 karşılaşmanın 9'unda forma giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

Tecrübeli futbolcu, yarınki mücadelede gol ya da goller atarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Visca'nın, lig ve kupada Cimbom'a karşı toplamda 3 gol, 5 asisti bulunuyor. - İSTANBUL

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