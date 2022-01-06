Visca, 18 numaralı formayı giyecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Visca, 18 numaralı formayı giyecek
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca'nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca'nın forma numarasının 18 olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, sağlık kontrolünden geçmek için bugün kente geldi. Hastanedeki kontrollerin ardından Visca'ya Trabzonspor'un Medical Park Stadyumu gezdirildi.Bordo mavili formayı ilk kez giyen Visca'nın fotoğrafları Trabzonspor tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Edin Visca'nın forma numarası, "O artık bizden biri… Edin Vişça 18 numaralı formasıyla yuvamızda" mesajıyla duyuruldu.


Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Visca, 18 numaralı formayı giyecek

Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti

 Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık

 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title