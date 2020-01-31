: Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ile kadın futbolu Türkiye'ye yayılıyor - ŞANLIURFA

31.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:10

Visa'nın kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında oluşturulan ve 9 ilde hayata geçirilen "Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları"nın tanıtımı Şanlıurfa'da yapıldı.

Visa ve Kızlar Sahada iş birliğiyle Adana, Ankara, Erzincan, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa'da açılan ücretsiz futbol okullarında 9-14 yaş arası kızlar profesyonel antrenörler tarafından eğitilmeye başlandı. Eğitimlerdeki tüm araç ve ekipmanlar da okullar tarafından sağlanıyor.

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa'nın Yenice Mahallesi'ndeki sentetik sahada gerçekleştirildi. Haftada 2 gün eğitimlerine devam eden Şanlıurfalı kız öğrencilerin antrenmanlarıyla başlayan etkinliğe Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Meliz Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ile Team Visa kapsamında desteklenen Kadın A Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç katıldı.

Karagenç, Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu'na devam eden kız çocuklarıyla antrenman yaptı.

"Geleceği geçmişten daha farklı kılalım niyetiyle yola çıktık"

Visa Güneydoğu Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın futbolunu önemsediklerini belirterek, bu anlamda altyapının da çok önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Futbolun hayatın içerisinden bir konu olduğunu ve herkes tarafından konuşulduğunu aktaran Ülman, "Fakat futbolda kadının adı yok, pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuşuyoruz, çalışıyoruz ama futbolda bunu yeterince konuşmuyoruz. Halbuki bu konuya gönül vermiş kız çocukları var, kadınlar var. Buradan belki kendilerine gelecek inşa edebilecek pek çok kız çocuğu var biz onlara destek olsun, ufukları açılsın ve buradaki bu cinsiyet ayrımcılığının hepimiz bir nebzede olsa farkına varalım, kendimize bir ayna tutalım ve geleceği geçmişten daha farklı kılalım niyetiyle yola çıktık, güzel başlangıç oldu. Türkiye'nin dört bir yanında da gerçekleştirilecek. İnşallah büyüyerek devamı gelecektir diye düşünüyorum." dedi.

Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen de yaklaşık 1,5 yıldır üzerine titredikleri bir çalışmanın ilk adımının Şanlıurfa'da atıldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın 9 ilde 200'den fazla kız çocuğuna futbol oynama imkanı sağlayacağını belirten Gönülşen, "Neden kadın futbolunu bu kadar önemsiyoruz, çünkü kadınlar futbol oynadığında, bu yeşil sahaya ayak bastıklarında her şeyi yapabileceklerine olan inançları çok daha fazla artıyor, dünyadaki bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Biz de kadınların her şeyi yapabileceğine inandığı bir dünya istiyoruz." dedi.

"Bizim için çok kuvvetli dönüştürücü bir araç bu"

Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Melis Abacıoğlu ise kız çocuklarını ve kadınları sahaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bunu gerçekleştirebildikleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Toplumdaki cinsiyet yargılarını sahada kırmak istediklerini anlatan Abacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vizyonu paylaştığımızda Visa elini kaldırdı ve dedi ki 'Biz de sizinle birlikte bu yola çıkmak istiyoruz.' Bugün de bu yolun ilk adımını görüyorsunuz. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ilk defa bugün Şanlıurfa'da başladı. İnanılmaz bir dönüşüm oluyor, kız çocukları sahaya geldiklerinde öncelikle 'Ben bunu oynayamam' diye geliyorlar. Biz çıkarken, 'Aslında oynayabiliyormuşuz' diye çıkmalarını bekliyorduk, çıkarken bambaşka şeyler söyleyerek çıkıyorlar. 'Acaba futbol oynuyorsam mühendis, doktor olabilir miyim, gece dışarı çıkabilir miyim, hayal ettiğim bölümü okuyabilir miyim' diye sahadan çıkıyorlar. Kendilerine koydukları bütün o kalıpların hepsini yıkıp çıkıyorlar. Bizim için çok kuvvetli dönüştürücü bir araç bu."

"Visa'ya desteği için çok teşekkür ediyorum"

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulunda antrenmanlara başlayan 12 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Narin Yüksel, futbola erkeklerle oynayarak başladığını ifade etti.

Suruç ilçesinde yaşadıklarını ve kızlardan oluşan bir takımın burada bulunmadığını anlatan Yüksel, "12 yaşımda olduğumda babam beni buraya Mustafa hocanın yanına getirdi. 3 aydır burada futbol oynuyorum. Suruç'ta hep diyorlar 'Niye oynuyorsun, git evde iş yap, niye erkeklerle oynuyorsun.' Kız takımı olunca daha rahat oynuyorum. Visa'ya desteği için çok teşekkür ediyorum. Milli takımda oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu kapsamında sahaya çıkan 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi İrem Yükselir de okulda futbol oynamaya başladığını anlatarak, "Futbol oynamaya başladım ama erkekler de 'Kızsın, sen futbol oynayamazsın' diyorlardı, kızlar da futbol oynamıyordu. Hırs yaptım babam da antrenör, ondan taktik alıp ben de futbolu sevdim. Oynarken büyük zevk alıyorum. Ben avukat olmak istiyorum ama futbolu da hobi olarak yapıyorum." dedi.

14 yaşında 9'uncu sınıf öğrencisi Büşra Yeşil de futbola olan ilgisi nedeniyle okulundaki hocaları tarafından yönlendirildiğini anlatarak, futbolu çok sevdiğini ve ileride ünlü bir futbolcu olmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA

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