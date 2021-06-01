Visa İnovasyon Programı kapsamını Güneydoğu Avrupa Bölgesi'ne genişletti

Visa ve Hackquarters ortaklığında hayata geçen Visa İnovasyon Programı'nın yeni döneminde programa katılan fintech'ler, Visa'nın Güneydoğu Avrupa bölgesindeki iş ortakları ve uzmanlarla ile çalışma fırsatı elde edecek.

Visa ve Hackquarters ortaklığında hayata geçen Visa İnovasyon Programı'nın yeni döneminde programa katılan fintech'ler, Visa'nın Güneydoğu Avrupa bölgesindeki iş ortakları ve uzmanlarla ile çalışma fırsatı elde edecek.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital ekosisteminde inovasyonu desteklemek ve hızlandırmak amacıyla yürütülen Visa İnovasyon Programı üçüncü dönemine Türkiye'den 6 yeni fintech ile başladı. Fintech'ler 6 ay sürecek programda mentorlardan ürün ve hizmetlerini geliştirecek eğitimler alacak, Visa Developer Platform üzerinden Visa API'lerine erişim sağlayacak, Visa'nın yerel ve global iş ağındaki uzman, banka, e-para kuruluşları ve üye işyerleri ile bir araya gelecek.

3. dönemle birlikte ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Visa İnovasyon Programları tek bir çatı altında toplanarak bölgesel bir hale geldi. Bu genişleme ile birlikte Visa İnovasyon Programı, katılımcı fintech'lere daha geniş bir çapta kaynak, akran ağı, mentorluk kapasitesi ve bölgedeki finansal kuruluşlar ile iş ortaklığı olanağı tanıyacak.

Daha geniş bir bilgi ve iş ağı yaratmayı hedefledik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, salgın döneminde dijital ödemelere talebin artmasıyla beraber, dijitali her kesim için ulaşılabilir hale getiren yeni oyuncuları desteklemenin daha da önem kazandığını belirtti.

Ülman, "Visa İnovasyon Programı ile iki sene önce ülkemizde ödemeler ekosisteminin büyümesi ve çeşitlenmesi amacıyla yola çıkmıştık. Geçtiğimiz iki dönem programımıza katılıp başarıyla tamamlayan fintech'lerden yurt dışına açılanlar, yeni ürünler ortaya çıkaranlar, yerel ve uluslararası iş ortaklarımızla beraber çalışmaya başlayanlar oldu. Programımız 3. döneminde kapsamını genişleterek Güneydoğu Avrupa'da bölgesindeki diğer Visa İnovasyon Programları ile birleşiyor. Bu sayede İstanbul, Sofya ve Atina'yı kapsayan daha geniş bir bilgi ve iş ağı yaratmayı hedefledik. Programın bölgesel olarak genişlemesinin fintech'lerin geliştirdikleri yerel çözümleri uluslararası pazarlara ihraç etmeleri yolunda da fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hackquarters Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Kaan Akın ise "Girişim ekosistemini gururla destekleyen Hackquarters olarak, azimli fintech kurucularının en yenilikçi kurumsal ortaklarla bağlantı kurmalarına yardımcı olma konusunda tutkuluyuz. Hackquarters, Türkiye'de 3 yıldır Visa İnovasyon Programını uyguluyor, diğer deyişle küresel bir finans lideriyle karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklığa dayalı iş birliğini artırmaya devam ediyor. Fintech girişimlerinin işlerini büyütmelerine yardımcı olan Visa İnovasyon Programı, küresel inovasyon ağına, finansmana ve ticari uzmanlığa erişim sağlıyor. Sağlam örnekler oluşturuyor ve müşterileri deneyimlerini yeniden şekillendiriyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol