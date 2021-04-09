Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük

Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir;Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi.