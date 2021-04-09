Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir;Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi.

Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir;

Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.

Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi.

Açıklamada kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğu belirtildi. Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

(İHA)

Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük
Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ümit Öztürk Şenol Güneş Ünal Karaman Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:52:44. #1.16#
title