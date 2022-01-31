Virüsün Ortadan Kalkacağına İnanmıyorlar - Haberler
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Virüsün Ortadan Kalkacağına İnanmıyorlar

DailyMotion.com - Güncel
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Yeni bir ankete göre Amerikalılar'ın sadece %15'i, pandeminin ancak Covid-19 büyük ölçüde ortadan kaldırıldığında sona ermiş sayacağını gösteriyor.

Yeni bir ankete göre Amerikalılar'ın sadece %15'i, pandeminin ancak Covid-19 büyük ölçüde ortadan kaldırıldığında sona ermiş sayacağını gösteriyor. Bir başka anketse Amerikalılar'ın bilime olan inancının siyasi olarak da kutuplaştığını ortaya koydu. Anketlerin ayrıntıların Dilge Timoçin aktarıyor

DailyMotion.com - Güncel

Koronavirüs, Güncel, Haber

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