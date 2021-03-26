Samsun Valisi Dağlı uyardı: "Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin"
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Samsun Valisi Dağlı uyardı: "Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin"

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Dağlı uyardı: "Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin" "Günlük 2 bin dolayında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrollerini evlerine giderek yapıyoruz" Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın bulunduğu Samsun'da Vali Doç. Dr.

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Samsun Valisi Dağlı uyardı: "Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin"

"Günlük 2 bin dolayında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrollerini evlerine giderek yapıyoruz"

SAMSUN - Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın bulunduğu Samsun'da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, günlük 2 bin dolayında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrollerini evlerine giderek yaptıklarını, bu denetimlerin 3 farklı ekip tarafından değişik zamanlarda gerçekleştirildiğini söyledi.

Korona virüsü (Covid-19) salgının en çok etkilediği illerden biri Samsun, risk haritasında çok yüksek riskli il olarak dikkat çekiyor. Normalleşmeye en uzak il olarak dikkat çeken Samsun'da Vali Zülkif Dağlı, virüsün yayılım hızının düşürülmesi için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirerek, karantinada olması gereken pozitif vakaların da her gün evlerinde değişik zamanlarda denetlendiğini ifade etti.

"Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin"

Bazı pozitif vakaların sokakta yakalandığını belirten Vali Zülkif Dağlı, "İlimizdeki vaka rakamları hala devam ediyor maalesef. Şu anda da salgınla mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşımızın duyarlılığını arttırmaya çalışıyoruz. En önemli konu ise yine temaslıların söylenmemesi bizim en önemli sorunumuz. Onlar hala çok büyük risk taşıyor. Pozitif vakaların da hala ortada geziyor olması risk taşıyor. Dün yine 4 tane pozitif vakamızı emniyet ekiplerimiz yakaladı. Çağrıda bulunuyoruz; vatandaşlar kesinlikle temaslıları söylesinler. Pozitif vatandaşlarımız da dışarıda gezmesinler. Bu bizim için şu andaki en önemli sorun" dedi.

"Günlük 2 bin kişinin kontrollerini evlerine giderek yapıyoruz"

Karantinadaki kişilerin kontrollerinin her gün farklı zamanlarda yapıldığına dikkat çeken Vali Dağlı, şunları söyledi:

"Taziyelere katılımı çok sıkı bir şekilde denetliyoruz. Taziyelerde de bu duyarsızlığa karşı gereken önlemleri almaya başladık. Ayrıca HES kodu denetimleri 4 aydır ilimizin 3 ana giriş noktasında devam ediyor. Kırsaldan ilçelerimize olan girişlerde eskiden köy olan mahallelerde de denetimlerimiz devam ediyor. Denetimler sıkı bir şekilde devam edecek. Günlük 2 bin dolayında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrollerini evlerine giderek yapıyoruz. Kesinlikle günde bir defa değil değişik zamanlarda şaşırtmalı olacak şekilde denetimleri yapıyoruz. Bunu vatandaşlar bilsinler. Örneğin sabah emniyet mensupları gidiyor, öğlen sağlıkçılar, öğleden sonra da jandarma ekiplerimiz kontrol ediyor. Bu denetimler farklı zamanlarda sıklıkla devam ediyor. Evinde olmayanları da Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştiriyoruz. Pozitif vakaların dışarıda olduğunu duyan veya gören vatandaşlarımız 112'ye ihbarda bulunsunlar. Evde toplu buluşmalar olduğunda örneğin doğum günü kutlaması yapıldığı zaman bizlere mutlaka haber versinler. Onlara gerekli cezaları yazıyoruz."

Samsun Valisi Dağlı uyardı: 'Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin'
Samsun Valisi Dağlı uyardı: 'Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin'
Samsun Valisi Dağlı uyardı: 'Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin'
Samsun Valisi Dağlı uyardı: 'Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin'
Samsun Valisi Dağlı uyardı: 'Pozitif vatandaşlar dışarıda gezmesin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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