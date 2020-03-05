Virüsün armatöre faturası ağır oldu
Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu.
05.03.2020 05:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 05:03
Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu. Armatörlerin maliyeti artarken, kazançları hızla azalıyor.
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Kaynak: Dunya.com