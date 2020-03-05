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Virüsün armatöre faturası ağır oldu

Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu.

05.03.2020 05:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 05:03
Virüsün armatöre faturası ağır oldu

nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu. Armatörlerin maliyeti artarken, kazançları hızla azalıyor.

Kaynak: Dunya.com

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