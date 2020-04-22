Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu - Haber
Sivas, Haber

Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu

Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu Sivas'ta Korona Virüsü (Covit-19) yenerek sağlığına kavuşan erkek hemşire, başka hastaları kurtarmak için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.

22.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:10
Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu

Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu

Sivas'ta Korona Virüsü (Covit-19) yenerek sağlığına kavuşan erkek hemşire, başka hastaları kurtarmak için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.

SİVAS - Sivas'ta Korona Virüsü (Covit-19) yenerek sağlığına kavuşan erkek hemşire, başka hastaları kurtarmak için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.

Medicana Sivas Hastanesi'nin acil servisinde hemşire olarak çalışan evli 1 çocuk babası 31 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, yakalandığı Korona Virüs'ü yenerek geçtiğimiz hafta sağlığına kavuşmuştu. Aydoğdu, kendisi gibi virüse yakalanan diğer hastaların da sağlığına kavuşması için İmmün plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde bağışta bulunan Aydoğdu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "10 gün sonra iki ünite bağışta bulunacağım. İyileştim, hastalığı yendim, işimin başındayım ve mutluyum. Nefes darlığı ve ateşle başlayan bir sürecim oldu. Toplam 1 hafta tedavinin ardından taburcu oldum. 14 gün karantinayı tamamladıktan sonra tekrar iş başı yaptım. Şimdi daha güçlü bir şekilde işimin başındayım" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Ben Mustafa'ya her şey den önce geçmiş olsun diyorum. Mustafa bir sağlık çalışanı olarak hastalara hizmet ederek sonra da kendisi hasta olduğunda bu hastalıkla büyük bir savaş içindeydi ve bu savaşı kazandı. Darısı inşallah diğer hastalara. Ben kendisine bu bağışından dolayı çok teşekkür ediyorum. En az 2 hastaya umut olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı Haber
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haber
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haber
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Hadise Halil Sezai Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:36:49. #1.15#
title