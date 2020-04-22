Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın" - Haberler
Türkiye, Gökçen, İzmir, Güncel, Haber

Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın"

Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın"KORONAVİRÜSÜ yenen 69 yaşındaki diyabet hastası Remzi Gökçen yaşadığı zorlu süreci paylaşıp, "Bir hata yaptım en başta ciddiye almadım ve hastalığa yakalandım. Lütfen herkes ciddiye alsın, evden çıkmasın" dedi.

22.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:22
Virüsü yenen Gökçen: 'Süreci ciddiye alın'

Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın"

KORONAVİRÜSÜ yenen 69 yaşındaki diyabet hastası Remzi Gökçen yaşadığı zorlu süreci paylaşıp, "Bir hata yaptım en başta ciddiye almadım ve hastalığa yakalandım. Lütfen herkes ciddiye alsın, evden çıkmasın" dedi.

İzmir'de yaşayan diyabet hastası Remzi Gökçen (69), gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını ögrendi. Kronik hastalığına rağmen, uygulanan tedavi sonucu koronavirüsü yendi. Son yapılan testleri negatif çıktı. Gökçen, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başladığı tarihte hastalığı ciddiye almayarak maskesiz ve korunmasız bir şekilde sokağa çıktığını belirtip, "Ben ciddiye almadım. Hastalığı kaptım. Lütfen ciddiye alın ve sokağa çıkmayın. Evde kalın, dışarıya çıkmayın. Eğer grip gibi belirteler yaşarsanız mutlaka en yakın devlet hastanesine hemen başvurun" dedi.

Hastalığa yakalanmasının ardından yaşadığı süreci anlatan Gökçen şu ifadeleri kullandı:

"Sonra 24 Mart'ta Trafik Hastanesi'ne gittik. Buradan da Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Maalesef belirtilerin ardından aradan geçen 7-8 günlük süre zarfında virüs akciğerlerimde ciddi tahribat yaptı. Hastanedeki 7'nci günümde hastalık artık zatürreeye döndü. 'Bedenim beni terk etti' diyebilirim. Önce 8'er, sonra 6'şar kez ilaç verdiler. Ardından 4 günde antibiyotik tedavisi uygulandı. 23 gün tedavi gördüm ve 15 Nisan'da hastaneden taburcu edildim. Şimdi evde karantina sürecim devam ediyor."

'VİRÜS DAHA DA YAYILDI'

Bir hata yaparak belirtilerin hissettiği anda doktora gitmediğini söyleyen Gökçen, vatandaşları bu konuda uyarıp, "Geçen 7-8 günlük zaman diliminde virüs akciğerlerde daha da yayıldı. Bendeki düşünce o belirtileri atlatabileceğim ve hastaneye gidersem sanki iş daha da ciddiye binecek sandım. Herkese önerim hastalığın belirtilerini hissettikleri an da mutlaka doktora başvurmaları" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gökçen, "Beni hiç yalnız bırakmayan hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Minnettarım beni ikinci yaşamıma döndürdüler. Sağlığımı bana yeniden verdiler onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Virüsü yenen Gökçen: 'Süreci ciddiye alın'

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Shane Larkin Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:17:05. #1.14#
title