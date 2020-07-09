Virüsü yendiler, kurban kestiler
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Virüsü yendiler, kurban kestiler

Virüsü yendiler, kurban kestilerİZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, 5 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, yaşam normale döndü.

09.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:53

Virüsü yendiler, kurban kestiler

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, 5 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, yaşam normale döndü. Vaka sayılarının oldukça azaldığı öğrenilirken, mahalle sakinleri vakaların azalmasını ve hayatın normale dönmesini kutlamak için 4 küçükbaş hayvan kesti.

Kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık bir ay önce 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar vermiş ve muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılmıştı. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibinin, tüm mahallede yaptığı PCR testlerinin ardından, pozitif çıkan birçok kişi evlerinde izolasyona alındı, durumu ağır olanlar ise hastanelere kaldırıldı. Mahalleye getirilen kısıtlamalar ve yapılan çalışmalar sonrasında, vakalar bitme noktasına geldi. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkmak konusunda endişe duysalar da, birçok kişinin virüsü atlattığı ve son yapılan testlerin birçoğunun negatif çıktığı bildirildi.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Bugüne dek, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği mahallede, vaka sayılarının oldukça azaldığı öğrenildi. Mahalledeki günlük yaşam yeniden hareketlilik kazanırken, vatandaşlar da günlük işlerini yapmaya başladı. Birçok kişinin hastalığı atlattığı, hastanelerde olan çok sayıda vatandaşın da tedavilerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildikleri bildirildi. Mahalleli, bu durumu kutlamak için muhtarlık binasının önünde 4 küçükbaş kurban kesti.

'ARTIK BUNU ATLATTIK'

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tek, Köyümüzde salgın maalesef vardı ama artık bunu atlattık. Herkes işine dönmeye başladı. Bu durum biraz da abartıldı, virüs sadece bizim köyümüzde değil, her yerde var. Ölen öldü, kalanlar kaldı dedi.

'HASTANEDE 3-4 KİŞİ KALDI'

Bir diğer mahalleli Ali Tek ise, Hastanede 3-4 kişi kaldı, geri kalan herkes iyileşti. Hemen hemen bütün pozitifler negatife döndü diyebiliriz. Artık her şey normale dönüyor. Herkes kendini evinde izole etti, kimse sokağa çıkmadı, herkes kendi ihtiyacını kendisi gördü ve bu şekilde atlattık dedi.

Virüsü yendiler, kurban kestiler

Kaynak: DHA

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