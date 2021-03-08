Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
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Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar

08.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:54
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar

Çorum'da Ayakkabıcılar arastasında bulunan bir lokantanın çatı katında çıkan yargın korkuttu.

Çorum'da Ayakkabıcılar arastasında bulunan bir lokantanın çatı katında çıkan yargın korkuttu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yandın kontrol altına alınırken, virüsü unutan vatandaşlar yangını seyretmek için toplandılar.

Edinilen bilgilere göre, Taşhan caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı kapladı. Bu sırada içeride bulunan müşteriler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, onlarca vatandaş korona virüs salgınını umursamayarak yangını izlemek için caddeye toplandı.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izleyen, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polis ekipleri kalabalığı olay yerinden uzaklaştırırken, can güvenliklerini tehlikeye atmamaları için vatandaşları anonslarla uyardı. Uzun uğraşların sonunda İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar
Virüsü unuttular yangını seyretmek için toplandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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