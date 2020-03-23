Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza
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Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza Bursa Jandarmadan kaçak hafriyat dökümüne suçüstü Bursa'da boş araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

23.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:08
Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

Bursa Jandarmadan kaçak hafriyat dökümüne suçüstü

BURSA - Bursa'da boş araziye kaçak hafriyat döken kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada aynı bölgeye ikinci kez moloz döken özel şirkete 265 bir 467 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Korona virüs sebebiyle vatandaşların evde olmasını fırsat bilen özel bir hafriyat firması molozları kaçak olarak boş araziye dökmek için harekete geçti. Herkesin evde olduğu saatte görevinin başında olan jandarma ekipleri Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mahallesinde daha önceden kaçak moloz dökümü sebebiyle takibe alınan bölgeye tekrar döküm yapmak için gelen özel bir hafriyat şirketine ait kamyonu moloz dökümü yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Kamyonun ait olduğu özel hafriyat şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekiplerince 265 bin 467 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

Kaynak: İHA

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Virüsü fırsat bilip kaçak moloz döken şirkete 265 bin 467 liralık ceza

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