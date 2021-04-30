Virüsü dolaştırmayalım
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Virüsü dolaştırmayalım

Virüsü dolaştırmayalım
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Manken ve oyuncu Didem Taslan önceki gün Nişantaşı'ndaki Ramona ayakkabıcısında objektiflere yansıdı

Arkadaşı Ramazan Çelik'in mağazasında yeni sezon ürünlerin inceleyen ünlü model ve oyuncu, yeni sahiplendiği köpeğiyle objektiflere yansıdı. Petshoplardan hayvan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemli olduğunu söyleyen Taslan, tam kapanma döneminde 17 gün boyunca İstanbul'da olacağını söyleyip "Herkes yollara döküldü, İstanbul'u terk ediyorlar ama bence virüsü dolaştırmayıp herkesin evinde kalması en mantıklısı" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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