Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü
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Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haber

Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü

Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

26.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:42
Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü

Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç., tüm dünyaya korku salan korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Virüsten korunmak için etil alkol içtiği iddia edilen şahıs öldü

Kaynak: İHA

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