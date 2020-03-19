Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor Virüsten korunmak için 1.5 metrelik su borusundan aparat yaptı.

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor

Virüsten korunmak için 1.5 metrelik su borusundan aparat yaptı.

Vücuduna sarılı devasa aparat ile dolaşan vatandaş virüsün bulaşmaması için gereken mesafeyi korurkan vatandaşları da bu mesafeyi aşmaması için uyarılarda bulunuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat malzemesi satan Mustafa Gebelek, iş yerinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki demir borulardan devasa bir aparat yaptı. Dikdörtgen şeklinde ve kırmızı kurdelalarla süslediği aparatı, beyaz kurdelelar yardımıyla omzuna asan Gebelek, aparat sayesinde insanların kendisine 1 metreden daha yakına gelmesine izin vermiyor

Hem iş yerinde hem de dışarı çıktığında aparatı kullanan Gebelek,insanların virüsü yaymaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Herkesin mesafeyi koruması gerektiğini belirten Gebelek, "İnsanları dünyayı etkisi altına alan bu virüsten dolayı umursamaz ve dikkatsiz bir şekilde gördüm. Salgının yayılması daha çok temiz olmamaktan ve insanlara yakın durmaktan kaynaklanıyor. Mesafeyi koruyarak yayılmanın önüne geçebiliriz. Hijyen olmamız gerekli bu kurallara uyarsak bu virüsten korunabiliriz. Sosyal sorumluluk adına dikkat çekmek için böyle bir uygulamaya gittim. Mesafeyi koruyalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım" dedi.

İslahiye'de yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi de gazeteleri dağıtırken aparatı kullandı.

Kaynak: İHA