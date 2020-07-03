Virüsten korumak için 'arabadan in, bisiklete bin'
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Virüsten korumak için 'arabadan in, bisiklete bin'

Virüsten korumak için 'arabadan in, bisiklete bin' Pandemi döneminde en sağlıklı ulaşım aracı bisiklet oldu Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Rahime Çelen;

03.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:43

Virüsten korumak için 'arabadan in, bisiklete bin'

Pandemi döneminde en sağlıklı ulaşım aracı bisiklet oldu

Eskişehir Bisiklet Derneği Başkanı Rahime Çelen;

"Toplu taşıma araçları yerine bisiklet kullanılırsa ölümcül virüsün yayılması daha da azalacaktır"

"Gürültü çıkartmadan, yakıt yakmadan, havayı kirletmeden, ulaşım sağlamış oluyorsunuz"

"Pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de de artan bisiklet kullanım alışkanlığı birçok insanın devam ettireceği umuyoruz"

ESKİŞEHİR - Dünyanın içinde olduğu Korona virüs salgınından korumak için şehir içi ulaşıma toplu taşıma araçlarının yerine bisiklet kullanımının, vatandaşlar için en sağlıklı ulaşım aracının olabileceği belirtiliyor.

Korona virüsün yaşandığı bu süreçte bisiklet hayat kurtarabilir. Ülke genelinde şehir içi ulaşımı için vatandaşların kullandığı tramvay, metro, otobüs, dolmuş gibi ulaşım araçlarında kontrollü sosyal hayatını hiçe sayıldığı zaman zaman ülkede gündem oluşturdu. Sıkça kullanıldığı toplu taşıma araçları hem sosyal mesafe hem de birçok kullanıcının temas etmesi açısından Korona virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Böyle bir dönemde kişisel ulaşım araçları arasında en temizi, en sessizi ve en ekonomiği olan bisikletin kıymeti bir daha anlaşılamaya başlandı. Covid-19'u ile yaşadığımız bu günlerde uzmanlar tarafından kalabalık yerlerden kaçınılması gerektiği defalarca vurgulanırken, vatandaşlar bir türlü kalabalık yerlerinin önüne geçemiyor. Tramvay veya otobüslerde kol kola, bazıların maskesiz bile bindiği ve aynı tutanaklarını tutarak yaptığı yolculuk, toplum içinde endişe oluşturuyor.

Covid-19 sürecinde kalabalıktan korumak için başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkede vatandaşların kişisel bisikletlere yöneldiği görülüyor. Türkiye'de ise bazı vatandaşlar bu süreçte yeni yeni bisiklet kullanmaya başladı. Ancak şehirlerde ayrı bisiklet yolun bulunmadığı nedeniyle zaman zaman meydana gelen kazalar kamuoyuna korkutuyor.

Kimse ile temas etmeden ulaşım için bisiklet

Eskişehir Bisiklet Derneği (Velesbid) Başkanı, uzun yıllardır bisikletçi yetiştirme ve şehir içi bisiklet yollarının yapımı için mücadele eden Rahime Çelen, Korona virüsün bu günlerde bisiklet, toplu taşıma araçların yerine kullanılmaya başlarsa ölümcül virüsün yayılması daha da azalacağı düşünülüyor. Rahime Çelen konu ile ilgili konuşurken, "Korona virüs döneminde toplu taşıma bulaş riskini arttırdığı için tercih edilmemesi ve riskli olması nedeniyle başka ulaşım yöntemlerine ihtiyaç duyulması durumunda, özel araçlarımızı kullandığınızda ekonomiye ve trafik yoğunluğuna çok büyük bir yük getireceği için bisikletle ulaşım, elektrikli bisiklet veya motosiklet gibi iki tekerli ulaşım sistemleri tercih edilmeli, ediliyor da. Çünkü bireysel bir taşıt, tek başınıza kimseyle temas etmeden maskenizi takıyorsunuz. Hiç kimseyle temas etmeden şehir içinde ve dışında bisikletle ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Bunun tercih edilmesi hem şu andaki durumda en sağlıklı yöntem. Hem en ucuz yöntem hem bedava denebilir hem de en sessiz, şehrin sağlığına ve kalitesine de katkı sağlamış oluyorsunuz. Gürültü çıkartmadan yakıt yakmadan, havayı kirletmeden, ulaşım sağlamış oluyorsunuz. Böylece bisikletli ulaşımı tercih ettiğimizde daha insan odaklı şehirlerin oluşmasına katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Sağlık ve çevre için bisiklet

Bisiklet ile birçok ülkede insanlar ulaşımını sağlıyor. Bunun nedeni, şehirlerdeki artan nüfus buna bağlı olarak park sorunu, trafikteki yoğunluk, yakıt fiyatları, araç fiyatları gibi birçok neden sıralanabilir. Bu konuda düşüncelerini dile getiren başkan Çelen, "Bisikletin sağlık ekonomi mutluluk temizlik özgürlük olduğunu daha önce söylüyorduk zaten ama Covid-19 döneminde öncelikle sağlık. Ulaşım için ve sağlığınız vücudunuzun günlük hareket edip günlük spor ihtiyacını karşılaması için, temiz hava için, vücut direncinizin artması Covid ya da bir takım hastalıklarla mücadele için, kesinlikle bisiklet en iyi çözüm diyoruz. Toplu taşımaya binmediğiniz için de toplu taşımaya binmek zorunda olanların kalitesini arttırmış oluyorsunuz. Tıklım tıkış tıkışık değil daha az yüzde 30 yüzde 40 insanlar toplu taşımayı kullandığında onlarında hastalıktan korunmasına katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu anlamda şehirdeki hava kirliliği, otopark sorunu, gürültü, ekonomi, trafik sıkışıklığı, sağlık, bulaş riski her şeyin çözümü şu anda bisikletli ulaşım diyoruz. Sağlık için bisikleti seçin diyoruz" diye aktardı.

Virüs bisiklet sektörüne hareketlik getirdi

Korona virüs döneminde dünya genelinde vatandaşlar bisiklete yönelmeye başladı. ABD üzerine yapılan bir araştırmada, pandemi sürecinde yüzde 21 ve Avrupa da yaptığı diğer bir araştırmada ise Avrupa ülkelerinde bu süreçte bisikletin kullanımda büyük artışlar gerçekleştiği öne sürüldü. Türkiye'de ise bu süreçte eskiden bisiklet kullanmayan birçok vatandaş yeni yeni kullanmaya başladığı belirtiliyor.

Pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de de artan bisikletli sayısı, pandemi sonrası da bu alışkanlığı birçok insanın devam ettireceği yönünde umutlu olduğunu dile getiren Rahime Çelen, "Korona virüs nedeniyle tabi ki bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bisiklet kullanımı çok arttı. Bazı mağazalarda artık bisiklet bulunamadığından bahsediliyor. Bisiklet sektörü, üreticiler imalatlarının sayısını arttırdılar. Yüksek sayıda sipariş aldıklarını söylüyorlar. Ayrıca siz mağazaya gittiğinizde ya da internetten almak istediğinizde hemen teslim edemiyorlar. İkinci el piyasası çok yükseldi. Ancak Türkiye'de daha yeni yeni bisiklet alıyor insanlar yani korona döneminde hızlandı. Biz dernek olarak bisikletin iyi bir Covid döneminde alternatif bir ulaşım aracı olduğunu sosyal medya hesaplarımızdan, canlı yayınlara katılarak, bir takım bilgi paylaşımları ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara katılarak duyuruyoruz. Yani bisikletli ulaşımın ihtiyaç olduğunu, gerekliliğini, alt yapı çalışmalarının hızlandığını ve herkesin tercih etmesi gerektiğini duyurmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bisiklet için şimdi tedbir alma zamanı

Rahime Çelen, ülkede virüs sürecinde bisikleti alternatif bir ulaşım aracı olarak gösterirken, bu sürecin daha doğru bir şekilde işlenmesi için kurumsal çabaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek şunları kaybetti:

"Bisikletin gerçekten büyük oranda insanların tercih etmesi için kurumsal çabaya gerek var. Bunun için bisiklet dostu kurumlar uygulanabilir. Kurumlar kendileri belediye başta olmak üzere personeline bisiklet dağıtarak bisiklet kullanmasını önerebilir ve teşvik edebilir. Bizim beklentimiz havalar iyiyken, insanlar rahatlıkla bisiklet binebilecekken, bu çalışmaların hızlanması. Kışa girerken biz Koronalı yıllar yaşayacağız. Anladığım kadarıyla önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl belki Koronayla yaşamayı öğreneceğiz. İnsanların kışında bisiklet kullanabileceği noktaya getirmek lazım çünkü bisikleti kışın kullanmak zor ona göre tedbir alacaksın, lastiği değiştireceksin, kıyafetini seçeceksin. İnsanları şimdiden alıştırmak ve hazırlamak gerekiyor" diye konuştu.

Virüsten korumak için 'arabadan in, bisiklete bin'

Kaynak: İHA

Manşet

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