SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Virüslerle savaşmak için bağışıklık sistemi güçlendirilmeli - Ekonomi
Selahattin Dönmez, Diyetisyen, Ekonomi

Virüslerle savaşmak için bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, "Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenmek, uyumak ve multivitamin desteği almak gerekiyor.

26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:04
Virüslerle savaşmak için bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, "Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenmek, uyumak ve multivitamin desteği almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez yaptığı açıklamada, virüs salgını ve hastalıklara karşı korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için de dengeli beslenmek, uyumak ve multivitamin desteği almak gerektiğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Koronavirüs, mutasyona uğramış, insan neslinin daha önce hiç tanımamış olduğu bir virüs çeşidi. Virüs insandan insana geçiş özelliği kazanmış durumda. Hapşırma ve öksürme ile ortaya saçılan hava damlacıkları yoluyla vücuda girip, üst solunum yollarına tutunarak akciğer fonksiyonlarının bozulmasına sebep oluyor, bu sürecin sonucunda da solunumu durduruyor. Hastalığın şiddetinin belirlenmesi ise bireyin bağışıklık sistemiyle doğrudan ilişkili. Solunum yollarına bağlı bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı hafif seyirli bir şekilde geçirdiğini ve yoğun bakım ihtiyacı duymadan salgınla baş edebildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla viral enfeksiyonlardan korunmada doğru beslenme, uyku düzeni, yeterli derecede vitamin ve mineral alımı çok önemlidir. Çünkü yeterli derecede vitamin ve mineral alımı, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır."

Sağlıklı bağışıklık sistemi için vücudun yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Dönmez, "Yeterli derecede selenyum, çinko, flavonoidler ve karotenoidlerin vücutta sinerjik etkileşimine ihtiyaç vardır. Doğal beslenmeyle bu vitamin ve mineralleri güvenli almakta her zaman başarılı olamayabiliyoruz. Örneğin, yeterli derecede süt ve taze sebze tüketmezsek A vitamini eksikliği yaşarız. Bağışıklık için kilit görev gören demir, çinko gibi mineralleri yeterince almazsak bağışıklığımız zayıflar. İklim değişimine bağlı besin üretiminde besinsel zenginlikte değişim de bazen yeterli vitamin ve mineral alımını sağlayamayabilir. Bu nedenle her sağlıklı birey dengeli beslenmeli, beraberinde de yaşına ve cinsiyetine uygun multivitamin desteği almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, güçlü bağışıklık sistemi için şunların yapılması gerektiğini kaydetti:

"Besinleri kişisel gereksiniminize göre tüketin. İlk besin grubu olan süt ve süt ürünlerinden süt, yoğurt, kefir, ayran ve peynirden zengin beslenmek bağışıklık sisteminin çalışmasını maksimum kapasiteye çıkarmasını sağlar. İkinci besin grubu et, yumurta ve kuru baklagillerden ucuz protein kaynağı olan yumurta ve baklagilleri her gün yemek bağışıklığı güçlendirir. Üçüncü besin grubundan antioksidanları fazlasıyla içeren taze sebze ve meyvelerden bol bol tüketmek önemlidir. Dördüncü besin grubunu da prebiyotik etkisiyle bağırsaklardan bağışıklık güçlendiricilerin sentezini sağlayan tam tahıllar ile kuru yemişleri düzenli tüketmek bağışıklık sistemini destekler. Yaşa ve cinsiyete uygun multivitamin takviyesi alın. Betaglukanları sürekli kullanmanız düzenli antikor üretmenizi sağlar onun yerine doğru karmada vitamin mineral takviyeleri ile bağışıklık sisteminizin normal fonksiyonunu desteklemek önemlidir. Bağışıklık için anahtar rol oynayan vitamin ve minareller hücre duvarını kalınlaştırarak virüslerin veya patojen diğer mikropların hücre içine sızması önler. Bu açıdan doğal beslenmeye ek olarak iyi bir immün sistem için C ve D vitamini, selenyum ve çinko içeren klinik çalışmalarla etkisi kanıtlanmış doğru multivitamin desteğini doktor ve diyetisyen kontrolünde kullanmak önemlidir. Vitamin mineral antioksidana ek olarak aminoasitleri bir arada içeren karma formüller tercih edebilirsiniz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Akgül Olga Kurylenko Chloe Loughnan
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Fatih Terim Servet Yazıcı Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Kadın Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Virüslerle savaşmak için bağışıklık sistemi güçlendirilmeli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 13:34:41. #1.14#
title