Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi! Tarihteki Salgın Hastalıklar nelerdir? İspanyol Gribi, HİV ve Corona Virüslerin Geçmişi
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Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi! Tarihteki Salgın Hastalıklar nelerdir? İspanyol Gribi, HİV ve Corona Virüslerin Geçmişi

Tarihteki viral salgınları araştırdığınızda karşınıza pek çok hastalık çıkar ancak bakterilerin sebep olduğu hastalıklar da bu listelere eklenmiştir. Bakteri ve virüs birbirinden farklıdır ve sebep oldukları hastalıklar da birbirinden net olarak ayrılır. Tarihteki Salgın Hastalıklar nelerdir? Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi!

23.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:23
Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi! Tarihteki Salgın Hastalıklar nelerdir? İspanyol Gribi, HİV ve Corona Virüslerin Geçmişi

Tarihteki viral salgınları araştırdığınızda karşınıza pek çok hastalık çıkar ancak bakterilerin sebep olduğu hastalıklar da bu listelere eklenmiştir. Bakteri ve virüs birbirinden farklıdır ve sebep oldukları hastalıklar da birbirinden net olarak ayrılır. Antibiyotikler bakterileri tedavi ederken virüsler üzerine etki etmezler. Virüslere ancak antiviral ilaçlar etki eder. Grip viral bir hastalıktır ve gribi antibiyotikle tedavi etmeye çalışmak, ateşe kurşun sıkmaya benzer. Hiçbir sonuç alamazsınız hatta bazen semptomlar kötüye gider. Evde antibiyotik stoğu yapmak Corona ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bize fayda sağlamayacaktır. Yapılacak en iyi hazırlık bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve mümkün olduğu kadar evden çıkmamaktır.

Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi

1346 - 1353 yılları arasında meydana gelen Kara Veba salgınının 75 ila 200 milyon arasında insanı öldürdüğü düşünülür. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda yüzde 60 oranda azaldığı belirtilir. Pek çok kaynakta virüslerin sebep olduğu salgınlara örnek olarak kara veba gösterilir ancak vebanın nedeni "Yersinia Pestis" adlı bir bakteridir. Etkeni virüs değildir.

1852 - 1860 tarihleri arasında meydana gelen Hindistan'dan başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve sadece Rusya'da 1 milyon kişinin ölümüne neden olan kolera salgının sebebi ise ''Vibrio Cholerae'' adlı başka bir bakteridir. Etkeni virüs değildir.

1914 - 1918 yılları arasında Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişinin hastalanmasına neden olan ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın insanı öldüren Tifüs hastalığı ise ''Rickettsia'' türünden bakterilerin vücuda girmesiyle oluşur. Etkeni virüs değildir.

Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi

Virüslerin soykırıma neden olduğu ilk net bilgiler, 15. Yüzyıla denk düşer. Amerika'nın keşfiyle kıtaya gelen insanlar, yerli halkın tümüne (Kızılderililer) suçiçeği virüsünü taşırlar. Virüse dair hiçbir bağışıklığı olmayan yerli halkın yaklaşık olarak yüzde doksanına tekabül eden milyonlarca kişi bu yüzden ölür.

Kayıtlı ikinci büyük virüs salgını 1918 yılında başlar ve adına İspanyol Gribi denmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsünün neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 50 ila 100 milyon arasında sağlıklı insanın ölümüne neden olur. Bu sayı birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısının toplamından kat kat daha fazladır.

Üçüncü büyük virüs salgını ise 1957 yılında Çin'de başlayan Influenza-A virüsünün sebep olduğu Asya gribidir. Ördeklerde mutasyona uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu düşünülmüştür. 4 milyona yakın insanın ölümüne sebep olur.

Dördüncü büyük salgın ise HIV virüsünün sebep olduğu AIDS hastalığıdır. 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görülür. Ne var ki, teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konulur. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsün kesin bir tedavi yöntemi hala bulunmuyor.

Virüslerin ve Salgın Hastalıkların Tarihi

Tarihe bakmak günceli anlamayı kolaylaştırır. İnsanlığın virüslerle daha önce de teması olmuş ancak ilkel şartlara rağmen bir şekilde hayatta kalmayı başarmışız. Günümüzde test kitleri sayesinde tanılar konabiliyor, interaktif bir dünyada yaşadığımız için iyi ve kötü örneklere dair bilgi sahibi olabiliyor ve önlemler konusunda araştırma yapabiliyoruz. Bu bir süreç. Bilinmez tarafları yüzünden paniğe sebep olması da doğal. Ancak teması azaltıp, acil olmadıkça sokağa çıkmazsak daha çabuk bitecek bir süreç. Virüsler sadece canlı bir organizmaya tutunurlarsa üreyebilirler. Onların taşıyıcısı olmayın. Yayılımı sağlayanın virüsler değil bizler olduğunu unutmayın.

Yazan: Tuğba Sarıünal

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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