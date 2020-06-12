Virüsler Dünya nüfusu arttığı için mi daha fazla bulaşıyor? Dünya genelinde insanlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların sayısı 1940 ve 2000 yılları arasında neredeyse dört kat artış kaydetti.

Dünya genelinde insanlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların sayısı 1940 ve 2000 yılları arasında neredeyse dört kat artış kaydetti. Sadece salgın sayısı değil hastalık türleri de giderek artıyor. Peki, bu artışın nedeni ne? Dünya nüfusunun hızla artması virüslere daha kolay yakalanmamız ve salgınlardaki artışta ne kadar etkili?