Virüsle mücadeleye 4 proje yolda
Serumda pazar lideri olan ve yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalara damar yolu ilacı geliştiren Polifarma'nın kurucusu Vildan Kumrulu, virüs üzerine çalıştıkları 4 projenin de yolda olduğunu söyledi.
14.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 04:53
Serumda pazar lideri olan ve yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalara damar yolu ilacı geliştiren Polifarma'nın kurucusu Vildan Kumrulu, virüs üzerine çalıştıkları 4 projenin de yolda olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com