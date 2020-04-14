Virüsle mücadeleye 4 proje yolda Serumda pazar lideri olan ve yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalara damar yolu ilacı geliştiren Polifarma'nın kurucusu Vildan Kumrulu, virüs üzerine çalıştıkları 4 projenin de yolda olduğunu söyledi.

Serumda pazar lideri olan ve yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalara damar yolu ilacı geliştiren Polifarma'nın kurucusu Vildan Kumrulu, virüs üzerine çalıştıkları 4 projenin de yolda olduğunu söyledi. Kaynak: Dunya.com