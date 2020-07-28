"Virüse yakalandım ve iyileştim"
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"Virüse yakalandım ve iyileştim"

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, doktorların kendisine yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyduğunu ve iyileştiğini duyurdu.

28.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:52

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, doktorların kendisine yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyduğunu ve iyileştiğini duyurdu.

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmaya başladığı andan itibaren alınan tedbirleri abartılı bulduğunu ifade eden Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Belarus İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerini ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lukashenko, doktorların kendisine Covid-19 tanısı koyduğunu, enfeksiyonu ayakta ve asemptomatik olarak geçirdiğini belirterek hastalığı atlattığını bildirdi.

"Bugün en şaşırtıcı olan ayakta ve asemptomatik olarak korona virüsü atlatmış bir adamla görüşmeniz oldu. Doktorlar böyle bir tanı koydu" diyen Lukashenko, "Daha önce dediğim gibi nüfusumuzun yüzde 97'si bu enfeksiyonu asemptomatik olarak taşıyor" şeklinde konuştu.

Belarus'ta 67 bin 366 kişi virüse yakalanırken, enfeksiyona karşı karantina uygulamaları ise alınmadı. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, korona virüse karşı önlemlerin ülkesine ekonomik olarak büyük zararlar vereceğini dile getirmişti. Polis birimlerini ziyaretinde maske kullanmayan Lukashenko, sosyal mesafe kurallarına da uymadı. Lukashenko'nun bu tavırları ülkesinde muhalefet tarafından büyük eleştirilere neden oluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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