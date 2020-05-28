Virüse uykuda savaş açın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Virüse uykuda savaş açın

Uyku süresinin ve saatlerinin bozulması, vücudun iç saatini de bozduğunu belirten Romatem Bursa Nöroloji Uzmanı Dr. Nermin Çalışır, virüse karşı savaşı kazanmak için bu düzeni sağlam tutmamız gerektiğin altını çizdi.

Virüse uykuda savaş açın
28.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:34

Son aylarda koronavirüsten dolayı oldukça stresli ve kaygılı bir süreçten geçiriyoruz bu durum da uyku düzenimizin değişmesine sebep oluyor. Oysaki uyku ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki var o yüzden özellikle bu dönemde uyku düzenimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. İyi bir uyku ile virüsü uykuda bile yok edebiliriz.

Sağlık açışından oldukça hassas bir dönem geçiriyoruz. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması ise büyük önem taşıyor. Uzun zamandır evlerdeyiz hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve özellikle uyku düzeni bu sistemi oldukça etkiliyor.

Uyku Doğal Antioksidan Etkisi Yaratabilir

Çalışır sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkezi sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve otonom sinir sistemi arasında ortak sinyallerin (nörotransmitterler, hormonlar ve sitokinler) aracılık ettiği çift yönlü bir iletişim mevcuttur. Farklılaşmamış T hücresi sayısı gibi bağışıklık parametreleri ve pro-enflamatuar (iltihap reaksiyonu oluşturan )sitokinlerin üretimi, erken gece uykusu sırasında zirve yapmaktadır.Sitotoksik doğal öldürücü hücreler gibi dolaşımdaki çok sayıda bağışıklık hücresi ve anti-inflamatuar sitokin aktivitesi ise gündüz uyanıklık sırasında en fazladır"

Uyku Grubun Hangisi Tavuk mu Baykuş Mu?

Çalışır, "Gece standart uyunması gereken bir saat dilimi yoktur, her insanın uyku süresi ve uykunun başladığı -bittiği saatler farklılık gösterir. "Tavuk" veya "baykuş" uyku grubu olacağımızı genetik faktörler belirliyor. Uyku saatlerimizi ve süresini bilmek ve bunlara uygun saatlerde yatıp kalkmak, sağlıklı bir uykunun ilk şartıdır. Normalde uykuya dalma süresi 10-30 dakika arasında değişir. Uykuya dalma süreniz 30 dakikayı geçiyorsa genel olarak anormal kabul ediyoruz. Bu süreyi uzatanların başında gelen teknolojik cihazların, cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayarın uyuduğunuz alanda olmaması gerekir. Uyku uyuyacağınız saatlerde televizyon izlemek,cep telefonundan-tabletten mavi ışıkla okuma yapmak, sosyal medyayı takip etmek vücudunuzun normal düzenine aykırı davranmaktır. O gece uyuyamamış olsanız bile, her zamanki saatinizde kalkın ve gün içinde uyumaya çalışmayın. Vücudumuz o geceki uykusuzluğu ertesi gece telafi eder. Sabah daha geç kalkarak bunu düzeltemezsiniz " dedi.

Uyku Sağlığı Birkaç Adıma Bağlı

Uyku için yatak odası gibi bir yerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çalışır sözlerine şöyle devam etti; " Televizyon karşısında, koktukta yapılan kısa kestirmeler gece uykusunu bozabilir. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar uyku odasında bulunmamalıdır. Normal uyku gece-karanlıkta uyunan uykudur.Uykuda salgılanan melatonin hormonu karanlıkta aktive olur, 23:00 - 02:00 arasında en üst seviyeye ulaşır. Bu saat dilimleri arasında uykuya dalmak uyku kalitesini artırmaktadır. Uykusuzluk çekiyorsanız akşam 20.00'den sonra ise herhangi bir besin tüketilmemelidir. Özellikle çay kahve gibi uyarıcılardan uzak durmak önemlidir. Yatağa yatılmasına rağmen 30-45 dakika uykuya dalamadıysak yataktan çıkıp,farklı bir odada kitap okuyarak tekrar yatmak faydalı olabilir"

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
7 çocuğu var ama hiçbir sahip çıkmadı! Hastaneden çıktığı gün sokağa attılar
7 çocuğu var ama hiçbir sahip çıkmadı! Hastaneden çıktığı gün sokağa attılar
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Hande Ataizi Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Virüse uykuda savaş açın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 10:34:56. #1.14#
title