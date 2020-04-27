Virüse karşı müzikli moral desteği
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Virüse karşı müzikli moral desteği

Korona virüsün etkileri devam ederken vatandaşların evlerinde kalması için her gün canlı olarak zumba, zeka oyunları, diksiyon, ritmik jimnastik ve pilates gibi etkinlikler yapan Mezitli Belediyesi, sokağa kısıtlaması uygulanan günlerde de eğlenceyi mahalleye taşıdı.

Virüse karşı müzikli moral desteği
27.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:55

Korona virüsün etkileri devam ederken vatandaşların evlerinde kalması için her gün canlı olarak zumba, zeka oyunları, diksiyon, ritmik jimnastik ve pilates gibi etkinlikler yapan Mezitli Belediyesi, sokağa kısıtlaması uygulanan günlerde de eğlenceyi mahalleye taşıdı. Müzik yayını yapan Mezitli Belediyesi araçları, sokak sokak gezerek evlerinde sıkılan vatandaşlar için kısa da olsa eğlenceli anların yaşanmasını sağladı.

Yaklaşık 4 saat boyunca zaman zaman site içlerine de giren araçların yaydığı ezgilere vatandaşlar da cam ve balkonlarından tempo tutarak ve bayrak açarak eşlik ediyor. Çocuklar ise site içerisine kadar giren araçların yanına kadar gelerek ilginç dans figürleri sergiliyor. Belediye çalışanları çocuklara Mezitli Belediyesi tarafından özel olarak bastırılmış olan kitaplardan dağıtıyor. Araçlara yerleştirilen ses düzeni sayesinde oldukça geniş alanlardan duyulan müzik ziyafeti havanın da güzel olması ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar işaret yaparak, ıslık çalarak aracın sitelerinin içerisine kadar girmesini ya da binalarının önünde oyalanmasını istiyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan müzikli geziye yorum atarak,

"Bizim sokağa da gelin" çağrısı yapıyor

Mezitli Belediyesi olarak zorunlu evlerinde kalmak durumunda kalan vatandaşlara her hizmeti götürmeye çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Hijyen paketi, gıda paketi, gazete gibi dağıtımlarımız kriz merkezimiz aracılığı ile devam ediyor. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kadar morale de ihtiyaçları olduğunu görerek böyle bir uygulama başlattık. Her gün akşam saatlerinde sokağa çıkan araçlarımız evlerinde zorunlu olarak kalan vatandaşlara hoş bir anı, birkaç dakikalık ta olsa güzel bir müzik dinletme keyfi yaşatıyor. Karşılaştığımız çocuklara küçük sürprizler yapıyoruz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan virüs konusunda Mezitli'nin şanslı ilçelerden birisi olduğunu ifade eden Tarhan, "Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız çağdaş ve aydınlık yönleri ile virüse karşı mücadelenin nasıl yapılacağını iyi bilerek görevlilere destek oluyor. Bu korona belasını en kısa sürede en az etkilenmiş olarak kapatmayı umuyoruz. Bu esnada da elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken yanlarında olduğumuzu da göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızı virüsün pençesine teslim etmemek için kararlıyız. Biz kazanacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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