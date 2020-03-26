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Sandıklı, Afyon, Güncel

Virüse karşı esnaf da kendi önlemlerini alıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kasap yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini camla kaplayarak müşteriler ile temasını en aza indirdi.

26.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:12
Virüse karşı esnaf da kendi önlemlerini alıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kasap yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini camla kaplayarak müşteriler ile temasını en aza indirdi.

İş yerinde et reyonları ile birlikte kasa ve çalışanların alanını da camla kaplatan iş yeri sahibi, vatandaşların Korona virüse karşı duyarlı olmalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Kasaba gelen vatandaşlardan tam not alan uygulamada vatandaşlar için kapı girişine de el dezenfektanı konuldu. Uygulama ile sosyal mesafenin önemine dikkat çeken iş yeri sahibi İsmail Melikoğlu, "Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için korona ile mücadele kapsamında bazı tedbirler aldık. Bulaşmayı önlemek için satış alanımızı cam bölme ile ayırdık. Allah şu geçirdiğimiz zor günlerde milletimizi korusun, bu belayı biran önce def edelim" dedi.

'Stabil ortam oluşturduk'

Müşteriler için girişe el dezenfektanı koyduklarını belirten Melikoğlu, tedbir için stebil ortam oluşturmaya özen gösterdiklerini aktardı. Melikoğlu, "Müşterilerimiz ile teması en aza indirdik. Bulaşmayı engellemek için tezgah ve müşterimizin giriş çıktığı bölümleri komple camla kapladık. Kendimiz zaten gereken hijyen kurallarını uyguluyor ve dikkat ediyoruz. Geçirdiğimiz bu zor günlerde Allah sevdiklerimizi korusun. Herkes üzerine düşeni yapsın ve tedbirlerini alsın. Sonuçta hepimizin ailesi yaşlı yakınları var. Benim annem ve oğlum kronik astım hastası, çok tedirginiz. Halkımızdan ricamız mümkün olduğu kadar evden çıkmasınlar. Biz zaten siparişleri de evlere kadar götürerek yardımcı oluyoruz. Olayın ciddiyetini lütfen kavrayalım. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Elimizden geldiği kadar önlemlerimizi alalım. Evde kal Türkiyem, mücadele et Türkiyem, bu günlerde geçer Türkiyem' dedi.

İş yerine gelen vatandaşlar uygulamanın güzel olduğunu ve herkese örnek olması gerektiğini belirterek, iş yeri sahibine duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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