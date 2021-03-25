Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör
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Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansörTOKAT'ta, pandemi döneminde bir firma 'yeni nesil ultraviyole-c (UV-C) ışık teknolojisi' kullanılarak dezenfeksiyon işlemi yapan asansör kabini geliştirdi.

Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör

TOKAT'ta, pandemi döneminde bir firma 'yeni nesil ultraviyole-c (UV-C) ışık teknolojisi' kullanılarak dezenfeksiyon işlemi yapan asansör kabini geliştirdi. Firma yetkilisi Zafer Gülmez, yapılan testlerde yüzde 99,99 oranında hijyen sağladığı belirlenen asansör kabininin kısa zamanda seri üretimine başlayacaklarını ifade etti. Gülmez, "Asansörümüz yolcuyu taşıdıktan sonra, kapısı kapanınca 90 saniye içerisinde kendisini temizliyor" dedi.

Tokat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asansör imalat firması, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir çalışma yaptı. Firma 1 yıl önce yeni nesil ultraviyole-c ışık teknolojisini kullanarak kendiliğinden dezenfekte olmasını sağlayan asansör kabini üretti. Bulunduğu ortamda çevreye koku, gaz ve kimyasal salınımı yapmayan cihaz, asansör kapıları kapalıyken kısa sürede sterilizasyon işlemi yapacak şekilde tasarlandı. Kullanılan sistem, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknopark bünyesindeki BHC Biyoteknoloji firması tarafından test edildi. Yapılan testte kabinin yüzde 99,99 oranında hijyen sağladığı belirlendi.

'ÇOK GÜZEL SONUÇ ALDIK'

Asansör kabininin test aşamalarının başarı ile geçtiğini söyleyen firma yetkilisi Zafer Gülmez, "Geliştirmiş olduğumuz sistem günümüzde yaygın olan Covid-19 hastalığından dolayı insan sağlığını düşünerek oluşturuldu. Ultraviyole-c ışınları ile çalışan dezenfeksiyon sistemi eklendi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknopark da tahlillerini yaptırdık. Bu testlerde güzel sonuçlar aldık. Bakterilere ve koronavirüse karşı yüzde 99,99 oranında bir yok ediş sağladık. Bizim için ise çok güzel bir sonuç oldu. Asansörler insanların toplu yaşam alanları. Bakterilerin en çok bulaş sağladı bölüm. Bu sistemle hem hava hem de insanların temas ettiği yerleri güzel bir şekilde dezenfekte etmiş olacağız" dedi.

'90 SANYİYEDE TEMİZLİYOR'

Asansör kabininin kısa sürede bakteri ve virüslere karşı etkili olduğunu ifade eden Gülmez, "Asansörümüzdeki sistem yolcu indikten sonra devreye giriyor. Kapı kapanıp, ışık söndükten sonra kabin dinlenme moduna geçer. Bu dinlenme modunda bizim yapmış olduğumuz dezenfeksiyon sistemi devreye giriyor. 90 saniye gibi bir zaman diliminde içeriyi tamamen steril hale getiriyor. Bu süre dolmadan, asansör tekrar çalıştırılırsa o zaman da sistem kendisini kapatarak insan sağlığına karşı koruma sağlıyor" diye konuştu.

Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör
Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör
Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör
Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör
Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör
Virüse karşı 90 saniyede kendini temizleyen asansör

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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