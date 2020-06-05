Virüse aldırmadılar halaya durdular
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Virüse aldırmadılar halaya durdular

Virüse aldırmadılar halaya durdular Kayseri'deki asker uğurlamasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadılar Kayseri'deki asker uğurlamasında gençler, sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış etmeden eğlenerek halaya durdu.

05.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:27

Virüse aldırmadılar halaya durdular

Kayseri'deki asker uğurlamasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadılar

KAYSERİ - Kayseri'deki asker uğurlamasında gençler, sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış etmeden eğlenerek halaya durdu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kadir Has Spor Salonu arkasında bulunan otopark alanında toplanan yaklaşık 30 kişi, arkadaşlarını askere uğurlamak için eğlence düzenledi. Müzikler eşliğinde eğlenen gençler, tüm dünyayı etkisi altına alan, yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse aldırış etmedi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına aldırış edilmeyen asker gecesinde halay de çeken gençler yaklaşık bir saat kadar bu şekilde eğlendikten sonra alandan ayrıldı.

Virüse aldırmadılar halaya durdular

Kaynak: İHA

Manşet

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