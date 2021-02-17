Virüs ve bakterisavar V-Block teknolojili cam ürünler Migros'ta
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Virüs ve bakterisavar V-Block teknolojili cam ürünler Migros'ta

17.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:42
Virüs ve bakterisavar V-Block teknolojili cam ürünler Migros'ta

Kaliteli ürünlerini uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturan Migros, Şişecam'ın cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren V-Block özel kaplama teknolojisine sahip Paşabahçe cam ev eşyası ürünlerini mağazalarında satışa sunmaya başladı.

Kaliteli ürünlerini uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturan Migros, Şişecam'ın cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren V-Block özel kaplama teknolojisine sahip Paşabahçe cam ev eşyası ürünlerini mağazalarında satışa sunmaya başladı.

Migros açıklamasına göre, müşterilerinin artan hijyen beklentilerine yönelik birçok farklı ürünü gamına dahil eden Migros, Türkiye çapında 562 mağazasında, maksimum hijyen ve koruma sağlayan antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

V-Block teknolojisiyle üretilen cam ürünler, koronavirüs dahil birçok farklı virüs ve bakteriye karşı etkili özel formülü ve uygulama tekniği sayesinde, virüs ve bakterilere karşı 7/24 ultra hijyen sağlıyor.

Dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu

Camın doğallığını ve saflığını yenilikçi bir hijyen teknolojisiyle buluşturan Paşabahçe V-Block ürün serisi, meşrubat, su, çay bardakları, çay tabağı, kulplu bardaklar, kaseler gibi birçok farklı üründen oluşuyor.

Sağlığa öncelik verirken tasarımdan da vazgeçemeyenlere hitap eden V-Block serisi cam mutfak ürünleri, dünyanın ilk antimikrobiyal kaplamalı cam ev eşyası ürün grubu olma özelliğine sahip.

Açıklamada verilen bilgilere göre, akredite laboratuvarlar tarafından test edilen ve etkinliği Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan antimikrobiyal özellikteki cam ürünlerin yüzeyleri, virüs ve bakteriler üzerinde yüzde 90-99,5 arasında değişen oranlarda, Kovid-19 (SARS-COV2) virüsü üzerinde ise yüzde 94,1 düzeyinde etkili.

Bu ürünler, bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olduğu gibi, çizilmelere karşı da son derece dayanıklı oluşuyla kullanım kolaylığı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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