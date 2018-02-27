Virüs Temizliği Vakti Geldi!

McAfee Labs Stinger, tam bir virüs koruması sağlamasa da, virüs bulaşan bilgisayarınızı temizlemekte kullanacağınız, pratik bir araç.

İLGİLİ HABER Bu kılıf, cebinizi modüler yapıyor

Belirli virüsleri temizleyebilme yeteneğine sahip McAfee Stinger, sistem yöneticilerinin ve kullanıcılarının virüslerin eline geçmiş PC'leri temizlemelerine yardımcı oluyor. Yazılıma eklenen yeni Real Protect işlevi ise şüpheli etkinliği takip ederek yakalayabiliyor. Otomatik öğrenme teknolojisini kullanan bu işlev, sıfırıncı gün açıklarını bulut üzerinden sınıflandırıp, gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor.

Zararlı veya virüs bulaşan sisteminizi bir türlü temizleyemiyorsanız, format atmadan önce McAfee'nin bu ücretsiz aracını denemenizi tavsiye ediyoruz.

İndirin: McAfee Stinger